Papouasie-Nouvelle-Guinée : au moins trois morts dans un important glissement de terrain

Un important glissement de terrain a touché "plus de six villages" situés dans une région montagneuse de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et a déjà fait trois morts, ont indiqué vendredi 24 mai les autorités locales, qui redoutent un lourd bilan humain.