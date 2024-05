L'Indonésie envisage d'ouvrir des routes aériennes reliant les centres bouddhistes régionaux

L'Indonésie prévoit d'ouvrir des vols directs depuis Yogyakarta, qui abrite Borobudur, le plus grand temple bouddhiste du monde, vers plusieurs pays de la région pour permettre aux bouddhistes et aux touristes de faire l'expérience du tourisme spirituel.

>> L'Indonésie rouvrira ses portes aux visiteurs de quatre pays

>> L'Indonésie envisage d'étendre sa politique de taxe touristique

>> L'Indonésie veut faire du temple de Borobudur une destination spirituelle régionale

Photo : Dào Trang/VNA/CVN

Odo Manuhutu, vice-ministre de la coordination du tourisme et de l'économie créative au ministère de coordination des affaires maritimes et des investissements de la République d'Indonésie, a déclaré que ce pays avait commencé très tôt à discuter de l'ouverture d'une route aérienne directe entre Yogyakarta et Bangkok (Thaïlande).

Le gouvernement souhaite que Borobudur devienne un lieu qui relie les bouddhistes de la région, a déclaré Odo Manuhutu, ajoutant que c'est son engagement à offrir une bonne expérience aux voyageurs et à faire preuve de respect pour la pratique bouddhiste.

Après la Thaïlande, l’Indonésie négociera avec d’autres pays de la région comme la République de Corée et le Vietnam pour ouvrir des vols directs.

Pour servir ce plan directeur, l'Indonésie a achevé l'aéroport international de Yogyakarta (YIA) à Kulon Progo à partir de 2022. Cet aéroport de 583 hectares a une capacité de 20 millions de passagers par an.

VNA/CVN