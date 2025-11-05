Nintendo bondit de plus de 10% en Bourse

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a vu son titre flamber de plus de 10% mercredi 5 novembre à la Bourse de Tokyo, après avoir relevé ses objectifs de vente de sa nouvelle console Switch 2 et ses prévisions financières.

Vers 00h20 GMT, le titre Nintendo s'envolait de 8,18% à 14.005 yens, dans un marché tokyoïte en baisse de 1,95%. Il a brièvement bondi de plus de 10% dans les premiers échanges.

Après avoir réalisé un démarrage turbo à son lancement en juin, la Switch 2 - console hybride jouable sur un téléviseur ou en déplacement - a confirmé ses performances sur le trimestre juillet-septembre, se vendant au total à plus de 10 millions d'exemplaires.

Nintendo a annoncé mardi 4 novembre qu'il espérait désormais en écouler 19 millions au cours de l'exercice qui se terminera le 31 mars prochain, contre 15 millions attendues jusqu'ici.

Des chiffres encore en dessous des prévisions de certains analystes. Selon des informations de l'agence Bloomberg publiées le mois dernier, Nintendo aurait demandé à ses fournisseurs d'accélérer la cadence pour produire 25 millions de Switch 2 d'ici fin mars.

Dopée par les débuts prometteurs de cette console, l'action de Nintendo a déjà bondi de plus de 40% depuis le début de l'année.

Pour l'ensemble de l'exercice, Nintendo table désormais sur un bénéfice net de 350 milliards de yens (2 milliards d'euros) contre 300 milliards de yens jusqu'à présent, ce qui représenterait un bond de 25% sur un an.

Il prévoit que ses ventes vont quasiment doubler sur un an à 2.250 milliards de yens (12,7 milliards d'euros), ce qui serait un record.

Le président du groupe, Shuntaro Furukawa, a déclaré que la Switch 2 avait connu un "démarrage très prometteur". "De nombreux clients à travers le monde ont déjà la console en main, mais la période des fêtes de fin d'année à venir, la première pour la Switch 2, sera un test crucial pour nous", a-t-il indiqué, selon des propos rapportés par le journal Nikkei.

Il a ajouté que Nintendo avait augmenté sa capacité de production et que la production "a progressé par rapport au lancement initial".

