CNews première chaîne info de France pour le deuxième mois d'affilée

>> CNews passe en tête des chaînes d'info, détrônant BFMTV

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec cette nouvelle première place sur un mois complet, CNews marque encore un point dans la remise en jeu de sa fréquence TNT, actuellement en cours. La chaîne appartient au groupe Canal+, lui-même contrôlé par Vivendi, groupe du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Alors que l'actualité a été très nourrie en juin avec l'annonce des législatives anticipées, CNews a réalisé 3,5% de part d'audience (PDA), contre 3,4% pour BFMTV. LCI arrive troisième des chaînes info avec 2% et la chaîne publique franceinfo dernière avec 1%.

CNews signe là son "record mensuel historique", s'est-elle félicitée dans un communiqué. En mai, elle avait réalisé 2,8% de part d'audience, contre 2,7% pour BFMTV. CNews est boycottée par de nombreuses personnalités de gauche qui l'accusent d'être positionnée à l'extrême droite, ce qu'elle conteste.

Deux de ses ex-chroniqueurs, Pierre Gentillet et Guillaume Bigot, sont candidats RN aux législatives. Au premier tour dimanche, ils sont arrivés en tête dans leur circonscription, M. Gentillet avec plus de 43% dans le Cher et M. Bigot avec près de 38% dans le Territoire de Belfort.

"Il y a beaucoup de sensibilités" chez CNews, avait assuré M. Bigot à l'AFP avant le premier tour. "Il y a quelque chose de pavlovien à dire droite - extrême droite - Bolloré, c'est beaucoup plus compliqué que cela", avait-il affirmé.

"On est un miroir de la société. Notre progression a été constante et s'est accélérée depuis plusieurs mois", avait déclaré en mai Serge Nedjar, directeur général de CNews.

Comme C8 qui appartient au même groupe, CNews est régulièrement rappelée à l'ordre par le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, en raison de propos tenus sur son antenne.

En mai, l'Arcom lui a infligé une amende de 50.000 euros pour des propos du journaliste Geoffroy Lejeune, selon lesquels l'antisémitisme et la surpopulation carcérale étaient des conséquences de "l'immigration arabo-musulmane".

CNews a été créée en 2017 sur les cendres d'iTélé après la prise de contrôle de M. Bolloré. Dans la procédure de remise en jeu de sa fréquence TNT, elle défendra son dossier le 15 juillet devant l'Arcom, qui reçoit tous les candidats en audition.

