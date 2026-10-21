Bénéfices pour SpaceX grâce au "cloud", Musk favorable à une fusion avec Tesla

Le groupe aérospatial SpaceX a dégagé, pour la première fois, des bénéfices, au troisième trimestre, en grande partie grâce à sa diversification dans les centres de données ("cloud"), le patron Elon Musk voulant élargir encore le périmètre du groupe grâce à une fusion avec Tesla.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce premier bénéfice net atteint 4,4 milliards de dollars, contre une perte de 541 millions au trimestre précédent, selon un communiqué publié mardi.

Rapporté par action, donnée de référence à Wall Street, il est de 35 cents, soit nettement plus que les 14 cents projetés par le consensus des analystes établi par FactSet.

Créé pour développer des lanceurs spatiaux, SpaceX avait déjà ajouté à son offre le réseau satellitaire Starlink, devenu sa principale source de revenus.

Avec l'intégration de xAI en début d'année, il s'aventure désormais dans l'intelligence artificielle (IA).

Le projet central était initialement de développer ses propres modèles d'IA, notamment Grok, grâce à des investissements massifs dans des centres de données.

Au printemps, SpaceX a décidé, à la surprise générale, de louer une partie de ces nouvelles capacités à des clients extérieurs, en particulier Anthropic.

C'est cette nouvelle source de revenus qui a dopé les résultats de l'entreprise de Starbase (Texas) au troisième trimestre.

Le tout est logé dans le segment "Super Intelligence" ou "SI", qui s'appelait encore "Intelligence Artificielle" au deuxième trimestre mais a été rebaptisé pour s'aligner avec la nouvelle terminologie voulue par Donald Trump.

En y ajoutant les revenus tirés de Grok et ceux de la plateforme de programmation assistée par IA Cursor, rachetée pour 60 milliards de dollars en juin, le chiffre d'affaires "SI" ressort à 7,6 milliards de dollars, soit le triple du trimestre précédent.

C'est plus de la moitié du chiffre d'affaires total de SpaceX (52%), qui s'affiche à 14,6 milliards de dollars, presque triplé sur un an (+161%).

Cette seconde publication depuis l'introduction en Bourse de la société en juin a été bien reçue par les investisseurs. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action prenait environ 6%.

Les investissements accélèrent

Elon Musk ambitionne de transformer encore davantage SpaceX en conglomérat en absorbant l'autre grande entreprise qu'il dirige, le constructeur automobile Tesla.

Photo : AFP/VNA/CVN

Un rapprochement entre les deux entités serait une "bonne idée", a-t-il déclaré lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats, tout en prévenant que ce n'était pas "une certitude".

"Il y aurait beaucoup d'avantages à combiner les entreprises", a fait valoir l'homme le plus riche du monde, soulignant que SpaceX et Tesla étaient déjà liées par plusieurs projets communs, de l'IA à la fabrication de puces.

SpaceX continue à bâtir à marche forcée son infrastructure de "cloud", c'est-à-dire principalement l'agrandissement du gigantesque centre de données Colossus II, à la frontière entre le Mississippi et le Tennessee.

Lors de la conférence de présentation des résultats, Elon Musk a indiqué que SpaceX espérait ajouter 10 gigawatts de puissance en 2027, en plus des 3 gigawatts de capacité visés à fin 2026.

Ce dispositif permettrait de faire fonctionner plusieurs millions de processeurs vedette de Nvidia, une échelle sans équivalent dans le monde.

Les équipes de SpaceX parviennent à déployer ces infrastructures à une cadence inégalée en partie parce qu'elles utilisent des turbines à gaz, installées rapidement alors que la construction d'une centrale électrique conventionnelle prendrait des années.

Des organisations locales s'opposent à ces projets, au motif qu'elles induisent de la pollution atmosphérique et sonore.

Mardi 20 octobre, le directeur financier Bret Johnsen a affirmé que dans le contexte tarifaire actuel, marqué par un déséquilibre entre offre et demande, l'investissement dans de nouvelles capacités de "cloud" pouvait être remboursé au bout d'un an seulement.

SpaceX prévoit d'investir entre 35 et 40 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit le double du troisième (19,6).

Le succès de la location de centres de données a éclipsé les résultats des autres activités du groupe, en particulier l'aérospatiale, dont le chiffre d'affaires n'a progressé que de 6% sur un an.

La division "Connectivité", qui comprend Starlink, a elle connu une progression nettement plus soutenue (+69%) et reste un des moteurs de croissance de SpaceX. Le réseau satellitaire comptait 13,6 millions de clients à fin septembre.

AFP/VNA/CVN