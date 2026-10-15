Puces pour l'IA : nouveau bond des ventes et du bénéfice net du géant taïwanais TSMC

Le taïwanais TSMC, premier fabricant mondial de puces électroniques, a vu son bénéfice net bondir pour le sixième trimestre consécutif, grâce à des ventes en hausse de plus de 50%, portées par la forte demande mondiale en matériel pour l'intelligence artificielle (IA).

>> TSMC lance la production de masse de semi-conducteurs ultra-performants 2nm

Photo : AFP/VNA/CVN

Compte tenu de sa place centrale dans la frénétique économie de l'IA, avec des puces indispensables pour des entreprises comme Nvidia ou Apple, les investisseurs scrutent les résultats du géant taïwanais comme un baromètre de la santé du secteur. Et ils se montrent, selon les analystes, d'autant plus exigeants que ce secteur est désormais habitué aux records.

Le bénéfice net publié jeudi 15 octobre par TSMC est meilleur qu'attendu : en hausse de 68,7%, il atteint 763,1 milliards de nouveaux dollars taïwanais (environ 21 milliards d'euros) pour la période de juillet à septembre 2026. Les analystes tablaient sur un peu moins, environ 739,5 milliards de nouveaux dollars taïwanais. Il dépasse aussi le précédent record, établi au trimestre précédent (environ 19,4 milliards d'euros).

"Notre activité a été soutenue par une forte demande pour nos technologies de fabrication de pointe", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 50,9%, pour atteindre 1.500 milliards de nouveaux dollars taïwanais (environ 41,3 milliards d'euros).

Gouvernements et géants de la tech investissent des sommes colossales dans la construction de centres de données capables d'entraîner et d'exploiter des outils d'IA ; générateurs d'images, agents conversationnels ou capables d'exécuter diverses tâches, par exemple.

AFP/VNA/CVN