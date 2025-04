Basket/Euroligue féminine : Ayayi et l'USK Prague sur le toit de l'Europe

L'USK Prague a remporté dimanche 13 avril à Saragosse sa deuxième Euroligue féminine de basket, la première de la capitaine de l'équipe de France Valériane Ayayi, qui a lancé son équipe face à Mersin (66-53) de ses équipières en sélection Marine Johannès, Marine Fauthoux et Iliana Rupert.

>> Basket/Euroligue : Monaco prend l'eau à Madrid

>> Basket/NBA : Boston contient Denver, dix à la suite pour Cleveland

>> NBA : Ja Morant écope d'une amende pour un geste mimant une arme à feu



Photo : AFP/VNA/CVN

Le jeune et ambitieux club turc s'incline en finale comme en 2023, où il avait cédé face à Fenerbahçe, double tenant du titre à qui succède donc l'USK Prague.

Une formation entraînée par la légendaire coach slovaque Natalia Hejkova, qui décroche sa sixième C1 (en six finales disputées), la deuxième avec le club tchèque après celle de 2015.

Egalement titrée à deux reprises avec les Slovaques Ruzomberok (1999 et 2000) et le Spartak Moscou (2007 et 2008), Hejkova prendra retraite à la fin de la saison après un nouveau fait d'armes.

L'USK Prague, abonnée au dernier carré européen (8 des 10 disputés depuis 2015) a en effet déjoué les pronostics de ce premier Final Six, passé par les barrages (victoire contre Schio 79-72 mercredi 9 avril) avant d'écraser Fenerbahçe en demi-finale (91-71) puis de se défaire, plus laborieusement, de l'autre grosse cylindrée turque.

"C'est incroyable. Personne ne nous avait placées là (...) On a vraiment créé des trucs sur cette semaine, ça s'est vu sur le terrain" a savouré Ayayi.

Elle a parfaitement lancé son équipe dans cette finale et monte sur le toit de l'Europe un plus de deux semaines avant de fêter son 31e anniversaire.

Brionna Jones MVP

L'ailière et capitaine des Bleues depuis cette saison, après la retraite de Sarah Michel Boury a ainsi inscrit 14 points dans le premier quart-temps (plus aucun ensuite), dont quatre tirs primés qui ont fait se lever le Pabellon Principe Felipe.

Une salle acquise à la cause de l'USK Prague après que le président de Mersin a été arrêté par la police (puis condamné) mercredi 9 avril lors du barrage contre Bourges après avoir vivement contesté une décision arbitrale.

Photo : AFP/VNA/CVN

En tête de sept unités à la fin du premier quart-temps (24-17), l'USK Prague n'a plus lâché le volant, accélérant même en début de deuxième quart-temps pour compter jusqu'à 17 points d'avance (34-17, 13e).

La formation tchèque a ensuite résisté au retour de Mersin, revenu à égalité en fin de troisième quart-temps (42-42) après avoir infligé un 13-0 dans le sillage de l'Américaine Natasha Howard (19 pts et 7 rebonds).

Mais cette dernière a dû baisser pavillon face à la performance monumentale d'une autre pivot venue des États-Unis, Brionna Jones (24 pts et 11 rebonds).

C'est d'ailleurs elle, élue MVP du Final Six, qui a définitivement scellé le succès praguois en inscrivant un nouveau panier, dans la raquette, à une minute de la fin (66-53), renvoyant Mersin et ses Françaises (0 pt pour Fauthoux, 7 chacune pour Johannès et Rupert) à leurs regrets.

Ayayi, elle, a pu exulter avec ses équipières et sa coach, à qui elle a ensuite rendu hommage : "C'est elle qui me fait venir à Prague en premier (en 2018). C'est aussi elle qui me fait revenir après ma grossesse (2022). Elle fait partie du peu de coaches qui ont eu confiance en moi pour mon retour."

Elle va désormais se tourner vers une autre conquête continentale, un premier Euro avec les Bleues (18-29 juin), sacrées pour la dernière fois en 2009.

AFP/VNA/CVN