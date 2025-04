Ligue 1 : Reims surprend Lens et se donne de l'air

>> Ligue des nations : les Bleues filent en demi-finales après leur succès en Norvège

>> Ligue Europa : Cherki laisse Lyon en vie

Photo : AFP/VNA/CVN

Barragistes avant la rencontre, les Rémois font un bond au classement (14e) et dépassent provisoirement Angers et Le Havre, deux rivaux directs qui jouent dimanche 13 avril. Le premier relégable, Saint-Etienne, est désormais à six points.

Cette défaite à domicile après deux victoires consécutives à Bollaert, porte en revanche un coup sévère aux ambitions de qualification européenne de Lensois coincés à la neuvième place.

Pas aidée par les sorties sur blessure du latéral Deiver Machado (21e) et du défenseur central Juma Bah (40e), souvent dominatrice en seconde période, l'équipe de Will Still a payé son manque de précision dans le dernier geste et son apathie initiale.

Celle-ci a été sanctionnée par Nakamura, étrangement seul dans la surface pour reprendre tranquillement et victorieusement du plat du pied droit un centre en retrait de Sergio Akieme (34e).

Lens a ensuite dominé mais stérilement. Par la faute d'abord d'un Diouf inspiré, comme sur une tête piquée à bout portant de Goduine Koyalipou (46e), un face-à-face intelligemment remporté face à Wesley Saïd (73e) ou une double parade pour repousser des tirs d'Anass Zaroury et Adrien Thomasson (75e).

Mais Reims a aussi bénéficié du manque de tranchant des attaquants locaux sur plusieurs situations dangereuses en fin de première période, ou sur ces frappes qui ont frôlé le cadre par Aurélio Buta (29e), Florian Sotoca (52e) ou Andy Diouf (58e), en positions pourtant idéales.

Ce manque d'inspiration a été de nouveau puni en fin de match sur un contre conclu par Nakamura, encore décisif (88e).

AFP/VNA/CVN