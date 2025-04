MotoGP : Marc Marquez impérial au Qatar

Photo : AFP/VNA/CVN

La désillusion des Amériques a très vite été oubliée: déjà vainqueur la veille de la course sprint, le pilote Ducati a remis ça dimanche en remportant depuis la pole position son septième succès de la saison, sur huit possibles.

Pour l'instant, seule la victoire sur le GP des Amériques fin mars, lorsqu'il a chuté alors qu'il était devant, lui a échappée.

Au Qatar, la vedette catalane, qui a devancé son compatriote espagnol Maverick Vinales, ne s'était imposé qu'une fois, en 2014.

Etonnant deuxième à l'arrivée pour sa première saison avec l'équipe française KTM-Tech 3, Vinales a toutefois écopé après la course d'une pénalité pour une pression des pneus non-conforme et rétrograde à la 14e place. C'est un coup dur pour l'Espagnol, qui n'avait jamais fait mieux qu'une 10e place en course en 2025.

Cette sanction fait les affaires du double champion italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui remonte à la deuxième place après être parti d'une très lointaine 11e position sur la grille.

Son compatriote Franco Morbidelli (Ducati-VR46) complète le podium final de cette quatrième manche de la saison marquée par les rebondissements.

Batailles et accrochages

A l'extinction des feux, Marc Marquez a signé un excellent départ mais s'est fait légèrement percuter par son frère cadet Alex Marquez, alors deuxième sur sa Ducati-Gresini. Cet accrochage a profité à Morbidelli, qui a pris les rênes de la course.

Derrière l'Italien, la concurrence a continué à jouer des coudes dans les premiers tours : Alex Marquez, troisième, a ensuite accroché la Ducati-VR46 de Fabio Di Giannantonio.

Quelques instants plus tard, ce sont les deux champions du monde Francesco Bagnaia et Marc Marquez qui se sont livrés une bataille pour la deuxième place, puis Vinales face à l'aîné des Marquez pour cette même place.

Impérial dans la nuit qatarienne, le duo Vinales-Marquez a définitivement pris l'avantage sur Morbidelli et le reste du peloton à la mi-course.

Photo : AFP/VNA/CVN

À la lutte pour la victoire, Marquez a finalement profité d'une petite erreur de son rival pour s'envoler vers son 65e succès dans l'élite

Zarco 4e, nouvelle chute pour Martin

Grâce à la pénalité de Vinales, le Français Johann Zarco se classe 4e au guidon de sa Honda-LCR. Grand perdant du jour, le frère cadet de la fratrie Marquez, Alex, deuxième du championnat, a franchi la ligne d'arrivée 7e mais se classe 6e.

L'autre Français engagé en MotoGP, Fabio Quartararo (Yamaha), est 7e après être parti troisième sur la grille. Le champion du monde 2021 a notamment souffert de problèmes d'adhérence.

Au général, Marc Marquez compte désormais 123 points, soit 17 de plus que son cadet (106 points). Francesco Bagnaia reste troisième, mais revient à neuf points d'Alex Marquez.

De retour en piste après avoir manqué les trois premiers GP de la saison, le champion du monde en titre Jorge Martin, arrivé chez Aprilia à l'intersaison, a abandonné à cause d'une chute.

"Conscient", l'Espagnol "a subi un traumatisme thoracique" a annoncé son équipe dimanche soir 13 avril, "sans problème" détecté au niveau "des membres".

Le Madrilèle "a subi un scanner qui a montré une augmentation du pneumothorax", a aussi indiqué Aprilia plus tard dans la soirée. "Le pilote devra rester en observation pendant quelques jours à l'hôpital jusqu'à ce que le pneumothorax se résorbe"

"Il sera transporté à l'hôpital pour effectuer un scanner afin de procéder à des examens approfondis", est-il aussi indiqué dans un communiqué.

Martin, qui s'était blessé en février avant la manche inaugurale de la saison en Thaïlande, faisait son grand retour en piste ce weekend après avoir manqué les trois premiers rendez-vous.

AFP/VNA/CVN