Japon : Coup d'envoi de l'Expo universelle d'Osaka

L'Exposition universelle 2025 a ouvert ses portes dimanche 13 avril à Osaka, où sont représentés quelque 160 pays et régions, un rendez-vous placé par le Japon sous le signe des technologies d'avenir et de la concorde dans un monde fracturé.

Photo : AFP/VNA/CVN

Trois ans après l'Exposition à Dubaï, Osaka a choisi pour thème "la société du futur", mettant l'accent sur l'intelligence artificielle (IA) et le spatial. Parmi les attractions-phares : une météorite martienne, 32 sculptures de Hello Kitty déguisées en algues, des démonstrations de drones, ou encore un minuscule cœur battant cultivé à base de cellules-souches et présenté au public pour la première fois.

L'"Expo-2025", qui se déroulera jusqu'au 13 octobre sur l'île artificielle de Yumeshima, s'inscrit dans la lignée de l'édition de 1970 tenue aussi à Osaka et dont l'impact fut majeur pour un archipel en plein essor économique. Organisées à travers le monde depuis 1851 (celle de 1889 laissa pour héritage la Tour Eiffel à Paris), les Expositions universelles offrent l'occasion aux pays participants de rivaliser via l'architecture de leurs pavillons et la présentation de leurs cultures et technologies.

Pour cette édition, les pavillons nationaux sont entourés d'un imposant "Grand Anneau" de 2 km de circonférence et de 20 m de haut, la plus grande structure architecturale en bois du monde selon le Guinness, et un symbole de concorde d'après son créateur Sou Fujimoto.

Lors d'une cérémonie d'inauguration samedi 12 avril, l'empereur nippon Naruhito a déclaré espérer que l'Expo-2025 "offrira aux peuples du monde l'occasion de respecter non seulement leur propre vie, mais aussi l'existence des autres".

L'Expo peut contribuer à "restaurer un sentiment d'unité" dans un monde marqué par les divisions, a renchéri dimanche 13 avril le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba.

APS/VNA/CVN