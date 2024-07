La Thaïlande appliquera un nouveau programme de promotion des visas

La Thaïlande permettra aux citoyens d'un plus grand nombre de pays d'entrer dans le royaume via des exemptions de visa à partir du 15 juillet dans le cadre de mesures visant à promouvoir le tourisme et à encourager les séjours plus longs, selon la porte-parole du ministère thaïlandais de l'Intérieur, Traisuree Taisaranakul.