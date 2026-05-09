Automobile : Porsche poursuit son recentrage, plus de 500 emplois supprimés

Le constructeur de bolides de luxe en crise Porsche a annoncé vendredi 8 mai la fermeture prévue de trois filiales, dont Cellforce, spécialisée dans les batteries haute performance, ce qui va entraîner plus de 500 suppressions de postes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ces décisions prises par le directoire et le conseil de surveillance de Porsche s'inscrivent "dans le cadre de la réorientation stratégique du groupe", pour recentrer le fabricant de la 911 sur son "cœur de métier", selon un communiqué.

Cellforce va être fermée, ce qui concerne 50 emplois, car elle ne "dispose plus de perspectives jugées suffisamment viables".

Porsche a annoncé un revirement stratégique l'an dernier en remettant l'accent sur des motorisations hybrides et thermiques, ayant constaté que la transition vers la mobilité électrique était nettement plus lente que prévu dans le monde.

Cette filiale n'opérait plus que de la recherche et développement depuis l'arrêt de la production de batteries l'été dernier, qui avait déjà conduit au licenciement de centaines de salariés.

Une autre fermeture concerne la filiale Porsche eBike Performance qui avait été créée pour développer et commercialiser des systèmes de propulsion haut de gamme pour vélos électriques.

La fermeture des sites d'Ottobrunn, près de Munich, et de Zagreb, en Croatie, concerne environ 350 salariés.

Dernière victime d'un environnement de marché qui a changé, la filiale Cetitec, développant des logiciels spécialisés dans la communication de données pour Porsche et l'ensemble du groupe Volkswagen, va aussi fermer, environ 60 salariés en Allemagne et 30 en Croatie étant supprimés.

Sous pression pour réduire ses charges opérationnelles, Porsche avait annoncé en avril la cession de ses participations dans la coentreprise Bugatti Rimac, produisant les automobiles parmi les plus chères et rapides au monde, et la holding Rimac Group.

Porsche avait annoncé début 2025 se séparer de 1.900 emplois dans d'autres activités, sur 42.000 salariés dans le monde.

Le constructeur prévoyait alors de réduire ses effectifs de 15% d'ici 2029, en évitant les départs contraints.

AFP/VNA/CVN