Le directeur de l'AIE met en garde contre la "volatilité" du marché de l'énergie

Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, a averti le 7 mai que les marchés mondiaux de l'énergie sont entrés dans une période de volatilité, promettant de débloquer des réserves stratégiques supplémentaires si les perturbations de l'approvisionnement devaient se poursuivre.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"À mon avis, la volatilité pourrait bien être le maître-mot ; à ce titre, la sécurité pétrolière restera une question clé", a déclaré M. Birol lors du Sommet sur la croissance du Canada 2026.

Il a indiqué que les marchés se dirigeaient vers des "eaux troubles", le conflit en Iran continuant de priver le marché de millions de barils de pétrole chaque jour, ajoutant que tout retour de l'approvisionnement serait vraisemblablement progressif une fois la tension terminée.

Selon lui, l'AIE est prête à libérer davantage de réserves stratégiques si les perturbations de l'approvisionnement persistent. L'agence a déjà libéré 20% des réserves de pétrole disponibles pour atténuer la hausse des prix.

M. Birol a exhorté le Canada, quatrième producteur mondial de pétrole, à diversifier ses destinations d'exportation d'énergie, soulignant que les pays à la recherche de partenaires énergétiques fiables suite au conflit en Iran verraient le Canada comme un choix évident.

Durant sa visite au Canada, M. Birol a rencontré le Premier ministre canadien Mark Carney et de hauts responsables gouvernementaux à Ottawa pour discuter de la crise énergétique.

Xinhua/VNA/CVN