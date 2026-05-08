Un rubis de 11.000 carats découvert au Myanmar

Les médias d'État birmans ont rapporté le 8 mai la découverte d'un énorme rubis de 11.000 carats, l'un des plus gros jamais trouvés dans ce pays d'Asie du Sud-Est réputé pour ses pierres précieuses.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Extrait de la région de Mogok, dans le Nord, ce rubis est "exceptionnellement gros, rare et difficile à trouver ", a indiqué dans un communiqué le nouveau gouvernement birman.

"Le rubis géant présente une couleur rouge-pourpre, avec des nuances jaunâtres, et est considéré comme ayant une qualité chromatique élevée", a‑t‑il ajouté.

Bien que plus petite qu'un rubis similaire de 21.450 carats découvert dans la même zone en 1996, cette pierre est plus précieuse "en raison de sa couleur supérieure, de sa clarté et de sa qualité globale", a affirmé le gouvernement, sans donner de valeur précise.

AFP/VNA/CVN