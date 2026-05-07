Allemagne : plus d'un quart des immatriculations 100% électriques en avril

Plus d'un quart des voitures immatriculées en Allemagne en avril était 100% électriques, la plus haute part de marché depuis près de trois ans pour un segment soutenu depuis janvier par une prime à l'achat, selon des chiffres officiels publiés jeudi 7 mai.

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Photo : AFP/VNA/CVN

D'après l'agence fédérale de l'automobile KBA, les immatriculations de voitures électriques ont bondi de 41,3% le mois dernier sur un an, à 64.340 véhicules, soit 25,8% du total.

Il s'agit du troisième niveau de part de marché le plus important jamais enregistré en Allemagne.

Les précédents records datant d'août 2023 (86.649 unité, soit 31,7% de part de marché) et de décembre 2022 (104.325 unités, soit 33,2%) s'expliquaient par l'expiration ou la réduction le mois suivant des subventions gouvernementales pour l'achat de véhicules électriques, provoquant des achats de dernière minute, a commenté le cabinet EY.

La hausse en avril du marché automobile allemand (+2,7% en avril sur un an) est "principalement due aux nouvelles subventions publiques pour les voitures électriques", explique Constantin Gall, chez EY.

Le gouvernement allemand a rétabli en janvier la prime à l'achat de véhicules électriques et hybrides, pour un montant compris entre 1.500 et 6.000 euros.

Par marques vendant 100% de véhicules électriques, le géant chinois BYD progresse en avril de 200% sur un an, à 4.705 unités, et l'Américain Tesla retrouve des couleurs (3.149 unités, +256% sur un an) après avoir été boudé par les acheteurs en raisons des frasques de son patron Elon Musk.

"L'accessibilité financière est un facteur clé de la mobilité électrique", estime Imelda Labbé, présidente de l'association des constructeurs étrangers VDIK.

La tendance observée devrait "se poursuivre dans les prochains mois", prévoit M. Gall, "d'autant plus que les prix très élevés du carburant vont encore accroître l'intérêt pour les voitures électriques".

Ces derniers "présentent un avantage économique" dans le contexte actuel marqué par la flambée des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient, complète Mme Labbé.

Le mois dernier, les immatriculations de voitures à essence ont chuté de 20% et celles de voitures diesel de près de 14%, selon la KBA.

La dynamique du marché automobile allemand reste très faible par rapport au niveau d'avant crise, rappelle EY : "les ventes des quatre premiers mois de cette année étaient inférieures de 20% à celles de 2019".

AFP/VNA/CVN