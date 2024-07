La R. de Corée encouragée à développer un écosystème de véhicules électriques avec l'ASEAN

Photo : AFP/VNA/CVN

Il s'agit d'un suivi de la déclaration des dirigeants de l'ASEAN plus trois sur le développement de l'écosystème des véhicules électriques convenue par les dirigeants de l'ASEAN plus trois (Chine, Japon et République de Corée) l'année dernière, pendant la présidence indonésienne de l'ASEAN.

Selon le diplomate indonésien, pour créer une région plus verte à l'avenir, il est important que l'ASEAN soit en mesure d'améliorer sa capacité à utiliser et à créer les dernières technologies, en particulier les véhicules électriques.

Retno Masurdi a suggéré que la coopération ASEAN - République de Corée dans la région pourrait être menée en tirant parti des avantages comparatifs des États membres de l'ASEAN, en diversifiant les investissements, en particulier dans les infrastructures de véhicules électriques, en développant des normes techniques, en attirant la participation du secteur privé et en créant un écosystème et une chaîne d'approvisionnement solides pour les véhicules électriques.

Le marché des véhicules électriques de l'ASEAN continue de croître. Cette année, sa valeur a atteint 1,14 milliard d’USD d’ici 2029, ce marché devrait atteindre 4,70 milliards d’USD.

VNA/CVN