Athlétisme : Gout Gout "face aux grands" à Oslo

Le phénomène australien du sprint Gout Gout est l'attraction mercredi soir 10 juin du meeting d'Oslo (Norvège) où il fait ses grands débuts sur le circuit Ligue de diamant, avec au programme un 200 m face au champion olympique botswanais Letsile Tebogo.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pour ses premiers pas dans le circuit majeur des meetings d'athlétisme, Gout Gout prend le départ avec le statut d'homme le plus rapide de l'année.

En avril, le sprinteur de 18 ans a en effet bouclé le 200 m en 19 sec 67 à Sydney, un chrono fou, plus rapide qu'Usain Bolt à son âge (19.93 en 2004). De quoi donner du grain à moudre à ceux qui voient en lui, depuis son éclosion en 2024, l'héritier de la légende jamaïcaine que l'athlétisme attend depuis quasiment 10 ans.

Né en décembre 2007 de parents sud-soudanais arrivés en Australie en 2006, Gout Gout n'a toutefois que peu de souvenirs de l'ère Bolt (8 titres olympiques, 11 titres mondiaux entre 2008 et 2016).

"Moi quand j'ai commencé à courir, je regardais beaucoup (Letsile) Tebogo justement", a souri mercredi 10 juin le sprinteur en se tournant vers le champion olympique, également présent à la conférence de presse à Oslo.

"C'est la première fois que j'entends que j'ai pu être l'idole de quelqu'un, donc j'en suis très honoré", a assuré Tebogo, champion olympique du 200 m à Paris en 2024.

Pour autant, les deux athlètes ne se feront aucun cadeau mercredi soir sur la ligne de départ du 200 m : "c'est cool de courir l'un face à l'autre mais évidemment, il va vouloir gagner et moi aussi", a assuré Gout Gout.

"C'est sûr que pour moi, ça va être une compétition particulière, c'est ma première (en Ligue de diamant) et la première face aux grands", a ajouté le jeune Australien, éliminé dès les demi-finales du 200 m aux Mondiaux de Tokyo en 2025.

Lutkenhaus face à Wanyonyi sur 800 m

Pour réussir ses grands débuts en "Diamond League", Gout Gout pourra s'inspirer de l'Américain Cooper Lutkenhaus, un autre adolescent qui semble repousser les limites de la précocité.

Agé de 17 ans seulement, le spécialiste du 800 m a fait ses premiers pas sur le circuit dimanche à Stockholm et s'est empressé d'y décrocher une première victoire, avec un double tour de piste bouclé tout en maîtrise en 1 min 42 sec 70.

"Je ne serais pas devenu pro si je n'étais pas convaincu que je pouvais rivaliser avec les meilleurs du monde, peu importe mon âge", a-t-il affirmé mardi 9 juin, alors qu'il s'apprête à affronter le champion olympique Emmanuel Wanyonyi mercredi 10 juin.

Parmi les autres temps forts du meeting d'Oslo, le recordman du monde du 400 m haies Karsten Warholm espère s'imposer à domicile face à deux de ses grands rivaux, le Brésilien Alison Dos Santos et le Qatari Abderrahman Samba.

La championne olympique du 100 m Julien Alfred sera la grande favorite du 100 m tandis que le Grec Emmanouil Karalis est attendu à la perche, en l'absence d'Armand Duplantis, occupé à l'organisation de sa fête de mariage dans le Sud de la France.

À moins que l'Australien Kurtis Marschall, qui a réussi à faire tomber Duplantis chez lui à Stockholm dimanche 7 juin - sa première défaite depuis 2023 - n'en profite pour s'offrir une deuxième victoire consécutive.

"J'ai longtemps pensé que jamais je ne gagnerais la moindre Diamond League, que j'allais passer ma carrière à me battre pour les deuxièmes et troisièmes places", a affirmé Marschall, bien conscient qu'il avait profité d'un jour sans de Duplantis, bloqué à 5,80 m soit plus de 50 cm sous son record du monde (6,31 m).

"Mais ça prouve qu'en continuant à répondre présent, qu'en continuant à mettre la pression, les étoiles finissent par s'aligner et je m'en sors avec une victoire miraculeuse", a-t-il souri.

AFP/VNA/CVN