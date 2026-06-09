Escalade : la Slovène Janja Garnbret grimpe l'une des voies les plus dures du monde

La double championne olympique d'escalade Janja Garnbret a réalisé samedi 6 juin à Céüse (Hautes-Alpes) la première ascension féminine de "Bibliographie" , une voie cotée 9b+ considérée comme l'une des plus dures au monde, a-t-elle annoncé lundi 8 juin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Cette voie m'a demandé quelque chose de différent : de la patience, de l'engagement et de la présence", a écrit la Slovène de 27 ans sur Instagram, avec une photo d'elle prise au pied de la célèbre falaise qu'elle essayait d'enchaîner depuis des années.

"Je n'ai pas l'habitude de travailler des voies, et je suis loin d'être une grimpeuse parfaite, mais cette voie a allumé un feu en moi. Elle m'a fait ressentir quelque chose de spécial, et je n'ai cessé d'y revenir", a-t-elle ajouté.

Haute de 35 mètres et d'une difficulté extrême, "Bibliographie" a été libérée pour la première fois par l'Allemand Alexander Megos en 2020. Garnbret est la sixième personne à réussir cet exploit et la première femme à le faire.

Le neuvième degré est la cotation la plus élevée à ce jour en escalade sportive. Il est composé de six sous-grades (le 9a, le 9a+, le 9b, le 9b+, le 9c et le 9c+).

Garnbret est la deuxième femme à réaliser l'ascension d'une voie cotée 9b+ après l'Américaine Brooke Raboutou sur "Excalibur", en Italie en mai 2025. La difficulté d'une voie est définie par le premier grimpeur à réussir son ascension.

Considérée comme la plus grande grimpeuse de l'histoire, Janja Garnbret compte 10 titres de championne du monde, 4 titres européens et 2 titres olympiques à son palmarès en plus de plusieurs ascensions remarquables de huitième et neuvième degrés.

AFP/VNA/CVN