Un arbitre somalien écarté du Mondial-2026 après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis

L'arbitre somalien Omar Artan, refoulé samedi 6 juin à son entrée aux États-Unis, n'officiera pas durant la Coupe du monde de football devant débuter jeudi 12 juin, a annoncé la Fédération internationale de football (FIFA) à l'AFP lundi 8 juin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"La Fifa confirme que l’arbitre Omar Abdulkadir Artan ne pourra ni s’entraîner ni officier lors de la Coupe du monde 2026, après s’être vu refuser l’entrée aux États-Unis", a indiqué l'instance.

"La FIFA n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris dans l'octroi des visas, et a été informée par les autorités que le statut de M. Artan ne serait pas modifié pour le moment", est-il ajouté dans le communiqué.

"Conformément aux précédentes compétitions organisées par la Fifa, c'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire", a encore rappelé la Fédération internationale.

Les raisons du refoulement d'Omar Artan, qui a notamment arbitré en Coupe d'Afrique des nation (CAN), ne sont pas connues.

Contactée par l'AFP, la police aux frontières américaines (CBP) a expliqué que "le 6 juin, un ressortissant somalien est arrivé à l’aéroport international de Miami en provenance de l’aéroport international d’Istanbul (...). Au cours des formalités, le voyageur a été soumis à une inspection supplémentaire, une étape de routine".

"À l’issue de l’inspection, le voyageur, un arbitre de la Coupe du monde, a été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents et s’est vu refuser l’entrée sur le territoire", a ajouté l'agence dépendant de la Sécurité intérieure des États-Unis.

Pourtant, "Omar Abdulkadir Artan disposait d'un visa en règle", a assuré lundi 8 juin Ciise Aden Abshir, haut conseiller auprès du ministère somalien de la Jeunesse et des Sports, interrogé par l'AFP.

AFP/VNA/CVN