Émirates prolonge son contrat de sponsoring avec le Real Madrid jusqu'en 2031

La compagnie aérienne Émirates a prolongé pour cinq ans son contrat de partenariat avec le Real Madrid et va donc rester le sponsor maillot des équipes de foot et de basket de la "Maison Blanche" jusqu'en 2031, a annoncé le club espagnol mardi 9 juin.

>> Espagne : le Real Madrid s'impose contre Oviedo, Mbappé conspué

>> Espagne : Florentino Pérez réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030

>> Foot : Ibrahima Konaté au Real Madrid pour rebondir

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le Real Madrid et Émirates ont renouvelé leur partenariat afin que la plus grande compagnie aérienne internationale au monde reste le sponsor principal de notre club jusqu'en 2031", a indiqué le club merengue dans un communiqué.

La compagnie aérienne émiratie est devenue sponsor du Real en 2011, et son sponsor principal en 2013.

Le montant du nouveau contrat n'a pas été précisé, mais selon le quotidien AS, celui-ci pourrait avoisiner les 100 millions d'euros par saison.

L'accord prévoit qu'Emirates reste le "sponsor principal officiel et la compagnie aérienne officielle des équipes masculine et féminine, sa marque figurant sur les maillots de match, les tenues d'entraînement et celles du staff technique".

Outre les équipes de foot hommes et femmes, l'équipe de basket du Real est également concernée, de même que les équipes de jeunes.

AFP/VNA/CVN