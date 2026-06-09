Foot : Ibrahima Konaté au Real Madrid pour rebondir

Libre depuis l'annonce de son départ de Liverpool fin mai, le défenseur français Ibrahima Konaté s'est engagé au Real Madrid jusqu'en 2030, comme l'avait promis Florentino Pérez en cas de réélection à la présidence du club, et va tenter de rebondir après une dernière saison délicate en Angleterre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le patron du Real Madrid, reconduit dans la nuit de dimanche 7 juin à lundi 8 juin à la tête des Merengue, avait affirmé le 3 juin que le Français serait sa première recrue s'il venait à l'emporter, et qu'il serait accompagné sur le banc par le célèbre entraîneur portugais José Mourinho.

Pérez a tenu parole. Selon une source proche des négociations, Konaté, pourtant un temps proche de prolonger sur les bords de la Mersey, a signé un contrat de quatre ans avec le Real et va rejoindre trois autres internationaux tricolores, le capitaine des Bleus Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, non convoqué pour le Mondial-2026.

À Madrid, le Français aura la lourde tâche de sécuriser une arrière-garde qui a particulièrement tangué et d'apporter de la stabilité au sein d'une formation qui a conclu l'exercice 2025-2026 sans aucun titre. Une anomalie pour le Real, vainqueur à 15 reprises de la Ligue des champions et sacré 36 fois en Liga.

Il s'agit du 4e club de la carrière du défenseur de 27 ans, après Sochaux, Leipzig et Liverpool.

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Arrivé chez les Reds en 2021 en provenance du RB Leipzig, Ibrahima Konaté a disputé 183 matches avec la prestigieuse formation anglaise, remportant sous les ordres de Jürgen Klopp la Coupe d'Angleterre dès sa première saison ainsi que la Coupe de la Ligue, mais échouant en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid en 2022.

Après l'arrivée d'Arne Slot sur le banc en 2024, Liverpool a remporté dans la foulée le Championnat d'Angleterre. Mais cette saison a toutefois été plus laborieuse pour les Reds, qui ont assuré in extremis leur qualification pour la prochaine Ligue des champions lors de l'ultime journée de Premier League.

Remplaçant en Bleu

Konaté a lui aussi accusé le coup sur le plan personnel avec des performances beaucoup moins convaincantes. Sa position en équipe de France a également été fortement fragilisée depuis plus de deux ans, Didier Dsschamps optant pour la charnière centrale William Saliba-Dayot Upamecano.

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