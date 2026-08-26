ASEAN Cup 2026 : le Vietnam conserve son titre après un nul 2-2 face à la Thaïlande

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|Le Vietnam a conservé son titre à l’ASEAN Cup 2026 après avoir fait match nul 2-2 face à la Thaïlande, mercredi soir 26 août au stade de My Dinh, à Hanoï.
|Photo : VNA/CVN
Devant plus de 38.000 supporters présents au stade de My Dinh, le Vietnam a dû faire face à une forte pression thaïlandaise. Yotsakorn Burapha a ouvert le score à la 12e minute, ramenant le score cumulé à 2-1 en faveur du Vietnam à la pause.
|Xuân Son (maillot rouge) et ses coéquipiers ont livré un match très difficile pour conserver avec succès leur titre de champion.
|Photo : VNA/CVN
En seconde période, la Thaïlande a continué à pousser. Après un penalty manqué par les visiteurs, le Vietnam a égalisé sur une action où le ballon a heurté le poteau avant de rebondir sur le gardien thaïlandais et de finir dans les filets. La Thaïlande a ensuite repris l’avantage, entretenant l’espoir d’un retour.
|La joie éclate au stade de My Dinh après le but important de Dô Hoàng Hên, qui permet à l’équipe vietnamienne d’égaliser.
|Photo : VNA/CVN
En fin de rencontre, un nouveau but contre son camp de la Thaïlande, à la suite d’une contre-attaque vietnamienne, a permis au Vietnam d’égaliser à 2-2 et de mettre fin aux espoirs thaïlandais.
|La joie des joueurs vietnamiens après leur victoire.
|Photo : VNA/CVN
|L’entraîneur Kim Sang Sik et les joueurs vietnamiens célèbrent leur titre de champion de l’ASEAN Cup 2026.
|Photo : VNA/CVN
Au coup de sifflet final, le stade de My Dinh a explosé de joie. Des milliers de supporters vietnamiens ont brandi les drapeaux nationaux et célébré le titre de l’équipe nationale.
|Les habitants de la capitale vietnamienne envahissent les rues pour fêter la victoire de l’équipe nationale.
|Photo : VNA/CVN
Après le match, les rues autour du stade se sont rapidement remplies de supporters vêtus du maillot national, brandissant des drapeaux et scandant le nom de l’équipe vietnamienne.
VNA/CVN