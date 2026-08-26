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ASEAN Cup 2026 : le Vietnam conserve son titre après un nul 2-2 face à la Thaïlande

Le Vietnam a conservé son titre à l’ASEAN Cup 2026 après avoir fait match nul 2-2 face à la Thaïlande, mercredi soir 26 août au stade de My Dinh, à Hanoï. Fort de sa victoire 2-0 à l’aller, le Vietnam s’est imposé 4-2 sur l’ensemble des deux matches.

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Le Vietnam a conservé son titre à l’ASEAN Cup 2026 après avoir fait match nul 2-2 face à la Thaïlande, mercredi soir 26 août au stade de My Dinh, à Hanoï.
Photo : VNA/CVN

Devant plus de 38.000 supporters présents au stade de My Dinh, le Vietnam a dû faire face à une forte pression thaïlandaise. Yotsakorn Burapha a ouvert le score à la 12e minute, ramenant le score cumulé à 2-1 en faveur du Vietnam à la pause.

Xuân Son (maillot rouge) et ses coéquipiers ont livré un match très difficile pour conserver avec succès leur titre de champion. 
Photo : VNA/CVN

En seconde période, la Thaïlande a continué à pousser. Après un penalty manqué par les visiteurs, le Vietnam a égalisé sur une action où le ballon a heurté le poteau avant de rebondir sur le gardien thaïlandais et de finir dans les filets. La Thaïlande a ensuite repris l’avantage, entretenant l’espoir d’un retour.

La joie éclate au stade de My Dinh après le but important de Dô Hoàng Hên, qui permet à l’équipe vietnamienne d’égaliser. 
Photo : VNA/CVN

En fin de rencontre, un nouveau but contre son camp de la Thaïlande, à la suite d’une contre-attaque vietnamienne, a permis au Vietnam d’égaliser à 2-2 et de mettre fin aux espoirs thaïlandais.

La joie des joueurs vietnamiens après leur victoire. 
Photo : VNA/CVN
L’entraîneur Kim Sang Sik et les joueurs vietnamiens célèbrent leur titre de champion de l’ASEAN Cup 2026. 
Photo : VNA/CVN

Au coup de sifflet final, le stade de My Dinh a explosé de joie. Des milliers de supporters vietnamiens ont brandi les drapeaux nationaux et célébré le titre de l’équipe nationale.

Les habitants de la capitale vietnamienne envahissent les rues pour fêter la victoire de l’équipe nationale. 
Photo : VNA/CVN

Après le match, les rues autour du stade se sont rapidement remplies de supporters vêtus du maillot national, brandissant des drapeaux et scandant le nom de l’équipe vietnamienne.

VNA/CVN

#ASEAN Cup 2026 #Vietnam #Thaïlande #victoire

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