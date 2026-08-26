ASEAN Cup 2026 : le Vietnam conserve son titre après un nul 2-2 face à la Thaïlande

Le Vietnam a conservé son titre à l’ASEAN Cup 2026 après avoir fait match nul 2-2 face à la Thaïlande, mercredi soir 26 août au stade de My Dinh, à Hanoï. Fort de sa victoire 2-0 à l’aller, le Vietnam s’est imposé 4-2 sur l’ensemble des deux matches.

>> ASEAN Cup 2026 : le Vietnam bat la Malaisie 2-0 et se qualifie pour la finale

>> ASEAN Cup 2026 : les médias régionaux saluent le rôle décisif de Nguyên Xuân Son

>> Foot : le Vietnam s'impose 2-0 en Thaïlande et prend une sérieuse option sur le titre

Photo : VNA/CVN

Devant plus de 38.000 supporters présents au stade de My Dinh, le Vietnam a dû faire face à une forte pression thaïlandaise. Yotsakorn Burapha a ouvert le score à la 12e minute, ramenant le score cumulé à 2-1 en faveur du Vietnam à la pause.

Photo : VNA/CVN

En seconde période, la Thaïlande a continué à pousser. Après un penalty manqué par les visiteurs, le Vietnam a égalisé sur une action où le ballon a heurté le poteau avant de rebondir sur le gardien thaïlandais et de finir dans les filets. La Thaïlande a ensuite repris l’avantage, entretenant l’espoir d’un retour.

Photo : VNA/CVN

En fin de rencontre, un nouveau but contre son camp de la Thaïlande, à la suite d’une contre-attaque vietnamienne, a permis au Vietnam d’égaliser à 2-2 et de mettre fin aux espoirs thaïlandais.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Au coup de sifflet final, le stade de My Dinh a explosé de joie. Des milliers de supporters vietnamiens ont brandi les drapeaux nationaux et célébré le titre de l’équipe nationale.

Photo : VNA/CVN

Après le match, les rues autour du stade se sont rapidement remplies de supporters vêtus du maillot national, brandissant des drapeaux et scandant le nom de l’équipe vietnamienne.

VNA/CVN