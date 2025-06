Streaming : Deezer, première plateforme à épingler les titres 100% générés par IA

"Contenu généré par IA, certains morceaux de cet album peuvent avoir été créés à l'aide de l'intelligence artificielle", indique cette mention qui apparaît sur les albums dont les pistes sont issues de prompts, une simple requête en langage courant.

Pour taguer ces titres "100% IA", Deezer utilise un outil de détection qu'elle a développé, capable de repérer des marqueurs spécifiques de l'intelligence artificielle dans le signal audio d'une musique et "fiable à 98%", a assuré Alexis Lanternier.

"Le signal audio, c'est un nombre d'informations extrêmement complexe. Quand les algorithmes d'IA génèrent de la nouvelle chanson, ils ont des espèces de petits bruits qui les identifient, propres à eux (...) qu'on va pouvoir retrouver. Ce n'est pas audible à l'oreille mais c'est visible dans le signal audio", a-t-il détaillé.

L'arrivée de cette mention s'inscrit dans la stratégie de la plateforme d'écoute.

Elle avait annoncé en avril recevoir chaque jour plus de 20.000 pistes entièrement générées par intelligence artificielle, soit plus de 18% des contenus mis en ligne.

Réalisables via des applications dédiées comme Suno et Udio et diffusés pour capter de la valeur, ces contenus ne sont pas supprimés de sa bibliothèque mais évincés du calcul des écoutes, évitant ainsi de diluer l'assiette de royalties.

"Ce dont Deezer veut s'assurer, c'est qu'on ne prend pas les droits d'auteur qui doivent aller aux artistes", a rappelé M. Lanternier.

La plateforme a également signé en janvier un accord avec la Sacem - puissant organisme français de droits d'auteur - pour mieux rétribuer les créateurs d'une oeuvre musicale.

Avec environ 9,7 millions d'utilisateurs dans le monde, essentiellement français, Deezer arrive loin derrière le leader suédois Spotify et ses 268 millions d'abonnés premium, qui a annoncé des hausses tarifaires en France dès juillet.

Interrogé sur la possibilité pour Deezer d'augmenter à son tour le prix de ses abonnements, Alexis Lanternier a répondu : "ce n'est pas prévu dans les mois qui viennent mais c'est quelque chose qui arrivera forcément", compte tenu de l'inflation et d'une "certaine pression pour l'industrie musicale pour mieux soutenir les artistes".

AFP/VNA/CVN