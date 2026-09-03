Aide de la BAD pour moderniser les systèmes d’irrigation dans trois provinces

La Banque asiatique de développement (BAD) et le gouvernement vietnamien ont signé un accord de financement de 42,76 millions de dollars pour moderniser les systèmes d’irrigation et renforcer la résilience des agriculteurs face au changement climatique dans les provinces de Dông Nai (Sud), Gia Lai et Quang Ngai (Centre).

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Photo : VNA/CVN

Mis en œuvre dans les provinces de Dông Nai, Gia Lai et Quang Ngai, le projet vise à moderniser les systèmes d’irrigation et à renforcer la résilience des agriculteurs face aux changements climatiques et aux pressions croissantes sur les ressources en eau.

Grâce à la modernisation de sept systèmes d’irrigation et à une meilleure gestion de l’eau, le projet devrait bénéficier directement à quelque 295.500 personnes. Il permettra notamment d’améliorer la capacité des agriculteurs à faire face aux sécheresses et aux variations des précipitations, tout en diversifiant les cultures vers des produits à plus forte valeur économique.

Selon Shantanu Chakraborty, directeur national de la BAD au Vietnam, des systèmes d’irrigation modernes et fiables sont essentiels à la protection des moyens de subsistance ruraux et à la sécurité alimentaire. Des services d’irrigation plus stables permettront aux agriculteurs de diversifier leur production et de développer des moyens de subsistance plus durables et résilients.

Une fois opérationnel, le projet portera à 21.941 ha la superficie agricole bénéficiant d’un approvisionnement en eau d’irrigation fiable et à 11.399 ha celle consacrée aux cultures à forte valeur ajoutée et à la diversification des cultures.

Le projet prévoit également de renforcer la gestion de l’irrigation à travers l’élaboration de directives nationales sur des services d’irrigation modernes, adaptés aux conditions météorologiques et répondant aux besoins des femmes et des filles. Il soutiendra en outre l’adoption de pratiques agricoles adaptées au climat et la création ou le renforcement des groupes d’usagers de l’eau. Les femmes devront représenter au moins 40% des participants aux formations consacrées à l’agriculture adaptée aux conditions météorologiques.

Le financement de 42,76 millions de dollars comprend 40,66 millions de dollars provenant des ressources ordinaires de la BAD, ainsi que deux dons du gouvernement japonais administrés par la BAD : 1,5 million de dollars du Fonds du Japon pour une Asie et un Pacifique prospères et résilients (JFPR) et 600.000 dollars du Fonds pour les technologies avancées.

VNA/CVN