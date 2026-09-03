Point presse du gouvernement : une croissance soutenue, mais de fortes pressions en fin d’année

Le ministre, chef du Bureau du gouvernement, Dang Xuân Phong, a présidé le 3 septembre à Hanoï le point presse périodique du gouvernement consacré à la situation socio-économique d’août et des huit premiers mois de 2026.

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Selon Dang Xuân Phong, l’économie vietnamienne a continué de montrer des signes positifs. Les grands équilibres macroéconomiques sont restés globalement stables, tandis que la production et les activités commerciales ont été soutenues. L’approvisionnement en électricité et en carburants a été assuré. La politique monétaire, les taux de change et les taux d’intérêt ont été conduits de manière proactive et flexible, tandis que la liquidité à court terme du système bancaire s’est améliorée.

Photo: VNA/CVN

Les recettes budgétaires de l’État sur les huit premiers mois sont estimées à 2,03 millions de milliards de dôngs, soit 80,2% de l’objectif annuel et une hausse de 16,2% sur un an. Parallèlement, quelque 158.200 milliards de dôngs d’impôts ont été exonérés ou réduits et environ 51.000 milliards ont bénéficié de reports, afin de soutenir les entreprises et la population.

Le décaissement des investissements publics en août a atteint 84 200 milliards de dôngs, en hausse de 23,1% sur un mois. Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint 40,63 milliards de dollars, en progression de 55,4%, tandis que les IDE effectivement décaissés se sont élevés à 17,25 milliards de dollars (+12%).

Le commerce extérieur a également enregistré une forte progression : les échanges de marchandises ont atteint 109,7 milliards de dollars en août, soit une hausse de 31,7% sur un an. Le déficit commercial mensuel n’a été que de 100 millions de dollars, contre 3,57 milliards en juillet.

Plusieurs secteurs ont affiché une croissance soutenue. La production industrielle a progressé de 14,4% en août et de 11,9 % sur huit mois. Les ventes au détail et recettes des services aux consommateurs ont augmenté de 14,9% en août. Le Vietnam a accueilli 1,99 million de visiteurs internationaux au cours du mois (+18,4%), portant leur nombre à 15,9 millions depuis le début de l’année (+14,4%). Le nombre d’entreprises nouvellement créées ou ayant repris leurs activités a atteint 206.400, contre 157.400 sorties du marché.

Malgré ces résultats, le ministre Dang Xuân Phong a souligné les fortes pressions qui pèseront sur la conduite de l’économie au cours des derniers mois de l’année, notamment en matière de taux de change et d’inflation. Le décaissement des investissements publics, les difficultés liées aux acquisitions foncières et à l’approvisionnement en matériaux de construction restent également des points de blocage.

Lors de la réunion gouvernementale, le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé aux ministères, secteurs et collectivités de maintenir la stabilité macroéconomique, de conduire une politique monétaire flexible, d’orienter les crédits vers la production et d’accélérer le décaissement des investissements publics. Il a notamment appelé à stimuler la production et les exportations pour parvenir à un commerce équilibré et durable, à accélérer les accords commerciaux et à garantir l’approvisionnement énergétique.

Le chef du gouvernement a enfin appelé les responsables à travailler avec une détermination maximale, selon le principe des "six clartés" concernant la personne responsable, la tâche, le délai, l'autorité, la responsabilité et le résultat attendu.

VNA/CVN