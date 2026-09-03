FEO 2026 : le Vietnam appelle à renforcer la connectivité à travers l’Eurasie

Le Vietnam a appelé à renforcer la connectivité à travers l’Eurasie, en la rendant plus ouverte, inclusive et davantage, tout en exhortant les pays à transformer les initiatives de coopération en projets concrets et à mettre en place des réseaux reliant les économies, les entreprises et les populations.

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Cet appel a été lancé par le consul général du Vietnam à Vladivostok, Nguyên Viêt Kiên, lors d’une table ronde intitulée "Connectivité eurasienne : défis et orientations pour promouvoir la coopération", organisée le 2 septembre par le ministère russe des Affaires étrangères dans le cadre de la 11e édition du Forum économique oriental (FEO).

Photo : VNA/CVN

Les participants ont estimé que l'intégration eurasienne se trouvait à un tournant décisif. Les mutations rapides de l'économie mondiale, la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement internationales et la demande croissante de nouvelles voies de transport et de logistique créent des opportunités. Parallèlement, la concurrence géopolitique, la fragmentation économique, les restrictions commerciales et d'investissement, ainsi que les disparités entre les régimes, posent des défis croissants à la connectivité.

Ils ont souligné le rôle croissant de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) au sein des mécanismes qu’elle pilote, notamment l’ASEAN+3, le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS), le Forum régional de l’ASEAN (ARF), la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN élargie (ADMM+) et le Dialogue Asie-Europe (ASEM), ainsi que l’importance de l’Union économique eurasiatique (UEE) et d’autres cadres de coopération bilatérale et interrégionale.

La coopération entre l’ASEAN et ses partenaires, dont la Russie, connaît également une évolution significative, passant d’une connectivité essentiellement physique à des liens plus étroits dans les domaines institutionnel, numérique et humain.

Les participants ont considéré l’UEE comme l’un des principaux cadres d’intégration économique en Eurasie, facilitant les échanges de biens et de services, les investissements et la coordination des politiques entre ses membres.

Pour le Vietnam, l'accord de libre-échange conclu avec l'UEE, entré en vigueur en 2016, a constitué un socle important pour la coopération économique, le volume des échanges entre le Vietnam et l'UEE ayant presque doublé au cours de la dernière décennie.

Toutefois, les participants ont relevé plusieurs obstacles, notamment la fragmentation géoéconomique et géopolitique qui accroît les coûts du commerce, de l'investissement et du transport, les lacunes en matière d'infrastructures, la participation limitée des PME aux réseaux transfrontaliers et l'attention insuffisante portée à la connectivité des ressources humaines.

S’appuyant sur l’expérience du Vietnam et de l’ASEAN, Nguyen Viet Kien a appelé à promouvoir un modèle de connectivité eurasienne ouvert, inclusif et mutuellement bénéfique, afin de construire un espace eurasien pacifique, stable, ouvert et mieux connecté, au bénéfice de toutes les nations.

L’interconnexion des mécanismes de coopération, des corridors économiques et des communautés doit être au cœur de ce processus. Ces différents mécanismes ne doivent toutefois pas se concurrencer ni s’exclure mutuellement, mais au contraire se compléter, a-t-il souligné.

Le diplomate vietnamien a exhorté les pays à passer de la "connexion des idées" à la "connexion des projets", en privilégiant le transport multimodal, la logistique, les ports maritimes, les corridors économiques, le commerce électronique et les infrastructures numériques, tout en simplifiant les procédures douanières, en améliorant l'interopérabilité des données et en facilitant des solutions de paiement pratiques.

Il a également appelé les pays de la région à établir des réseaux de coopération directe entre les collectivités locales, les entreprises et les instituts de recherche, des forums tels que l'EEF jouant un rôle crucial pour rapprocher les administrations des entreprises, les entreprises entre elles et les populations.

Nguyên Viêt Kiên a également recommandé de placer les populations au cœur de la connectivité eurasienne en développant la coopération dans les domaines de l’éducation, du tourisme, de la culture, des sciences et technologies, de la formation des ressources humaines et des échanges de jeunes.

Lorsque les citoyens et le monde des affaires percevront les avantages directs de la coopération, l'intégration régionale reposera sur des bases plus durables, a poursuivi Nguyên Viêt Kiên.

Pour accélérer l’intégration eurasienne, le diplomate vietnamien a invité les pays à passer du dialogue à l’action et des initiatives isolées à des réseaux de connectivité complémentaires, afin d’ouvrir de nouvelles routes commerciales et de créer davantage d’opportunités de développement pour les pays de la région.

Il a réaffirmé la volonté du Vietnam de contribuer activement au renforcement de la connectivité entre l’Asie du Sud-Est et ses partenaires eurasiens, notamment la Russie et l’Extrême-Orient russe, sur la base de l’égalité, des avantages mutuels, du respect du droit international et du développement durable.

VNA/CVN