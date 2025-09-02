Séisme en Afghanistan : course contre la montre pour trouver des rescapés

Les secouristes poursuivent leurs efforts mardi 2 septembre pour retrouver d'éventuels survivants dans les décombres des maisons rasées par le séisme ayant frappé l'Est de l'Afghanistan, faisant plus de 800 morts.

>> Turquie : un séisme de magnitude 6,1 frappe la province de Balikesir, des dégâts signalés

>> Plus de 600 morts et 1.500 blessés dans un séisme en Afghanistan

>> Plus de 800 morts et 2.700 blessés dans un séisme en Afghanistan

Photo : AFP/VNA/CVN

D'une magnitude 6 et suivi d'au moins cinq répliques, le tremblement de terre a touché des zones reculées dans les provinces montagneuses de Nangarhar, Kounar et Laghman aux alentours de minuit dimanche.

Le patron de l'Autorité de gestion des catastrophes de la province de Kounar, Ehsanullah Ehsan, a indiqué que "les opérations ont continué tout au long de la nuit, elles n'ont pas cessé".

Certains des villages les plus durement touchés restent inaccessibles en raison des blocages de routes, a déclaré l'Agence de l'ONU pour les migrations.

Dans la nuit, des dizaines d'habitants du village de Wadir dans le district de Nurgal (province de Kounar) ont continué malgré la nuit tombée de déblayer des maisons écroulées pour retrouver des disparus.

Ailleurs, des familles ont mis en terre des corps, parfois d'enfants, enveloppés dans un linceul blanc conformément au rite musulman.

Toute la journée lundi 1er septembre, des hélicoptères militaires se sont succédé pour acheminer de l'aide et évacuer des dizaines de morts et de blessés.

L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à 27 km de Jalalabad, la capitale de la province de Nangarhar, à seulement 8 km de profondeur, ce qui explique le lourd bilan et l'étendue des dégâts.

Un montant initial de cinq millions de dollars a été débloqué du fonds mondial d'intervention d'urgence de l'ONU, a indiqué lundi 1er septembre le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Séisme meurtrier en 2023

Les autorités talibanes, qui ont prévenu lundi 1er septembre qu'il s'agissait d'un bilan provisoire, ont fait état de 800 morts et 2.500 blessés dans la province de Kounar ainsi que de 12 morts et 255 blessés dans celle de Nangarhar.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La province de Laghman compte aussi des dizaines de blessés, d'après le porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne - qui concentre 15% de l'énergie sismique du monde.

Depuis 1900, le Nord-Est de ce pays a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey.

Après leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont été confrontés à un autre séisme d'ampleur : en 2023, dans la région d'Hérat, à l'autre extrémité de l'Afghanistan, à la frontière avec l'Iran, plus de 1.500 personnes avaient été tuées et plus de 63.000 habitations détruites.

Ce tremblement de terre de magnitude 6,3 avait été le plus meurtrier dans ce pays, l'un des plus pauvres du monde, en plus de 25 ans.

AFP/VNA/CVN