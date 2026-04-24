Accélérer la mise en œuvre du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud

Le Vietnam accélère la mise en œuvre de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud et des grands projets ferroviaires, en mettant l’accent sur le financement, le transfert de technologies et la formation, afin de stimuler durablement la croissance économique.

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Photo : ST/CVN

Le vice-Premier ministre permanent Phạm Gia Tuc a tenu le 22 avril une séance de travail avec le ministère de la Construction, d’autres ministères et des secteurs concernés ainsi que les autorités de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, afin d’accélérer la mise en œuvre du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord–Sud et d’autres projets ferroviaires importants.

Selon des responsables du ministère de la Construction, le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud a achevé son rapport d’étude de préfaisabilité ; les termes de référence, les estimations budgétaires et les dossiers d’appel d’offres pour la consultation en vue de l’élaboration de l’Etude de faisabilité ont été établis. Les localités concernées et le groupe Électricité du Vietnam (EVN) procèdent actuellement à la vérification des volumes liés à la libération des terrains, au déplacement des lignes électriques et à la construction de zones de réinstallation.

Pour leur part, les représentants des ministères des Finances, de l’Industrie et du Commerce, des Sciences et des Technologies, ainsi que de la Société nationale des chemins de fer du Vietnam ont discuté de la mobilisation des capitaux, du développement scientifique et industriel ferroviaire, de la restructuration du secteur et de la formation des ressources humaines pour l’exploitation du train à grande vitesse.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Truong Viêt Dung, a fait état des préparatifs des zones de réinstallation et de l’avancement des lignes de métro urbain. À Hô Chi Minh-Ville, les autorités procèdent à la révision et à l’intégration de la planification des 28 lignes urbaines existantes, tout en poursuivant certains projets prioritaires, a annoncé son vice-président du Comité populaire, Bùi Xuân Cuong. Les dirigeants des deux villes ont appelé à l’achèvement rapide d’un système national harmonisé de normes techniques pour les chemins de fer urbains.

Concluant la réunion, le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a salué l’implication active des ministères et des localités concernées. Il a souligné que ces projets jouent un rôle clé dans la réalisation d’une croissance économique durable à deux chiffres et dans la création de nombreuses opportunités de développement.

Il a insisté sur le caractère inédit du projet de train à grande vitesse, nécessitant l’implication de tout le système politique, tout en demandant de respecter strictement les orientations des organes centraux et de prêter une attention particulière au transfert de technologies, à la formation des ressources humaines et à l’objectif d’autonomie technologique.

Le vice-Premier ministre a aussi souligné la coopération internationale, la diversification des sources de financement et l’adaptation aux besoins d’exploitation et de transfert technologique.

Il a demandé d’assurer qualité, sécurité et respect de l’environnement, tout en accélérant les procédures de libération des terrains concernant les projets ferroviaires Lào Cai - Hanoï - Hai Phong et Hanoï - Đông Đang

Enfin, il a reconnu les progrès des métros de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, tout en appelant à une meilleure harmonisation des normes techniques et au développement de nouvelles lignes souterraines adaptées aux enjeux de mobilité, de sécurité et de changement climatique.

VNA/CVN