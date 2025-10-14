À Paris, un jeu de rôles pour se préparer aux inondations

Après une brutale crue de la Seine, un immeuble du centre de la capitale doit être évacué en urgence. Ce scénario fait l'objet d'un exercice de simulation grandeur nature organisé par la mairie de Paris et auquel participent des riverains, des élèves et des secouristes pour préparer au risque d'inondation.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans cet exercice fictif, Paris est inondée depuis deux mois, l'eau de la Seine se trouve à plus de 7 m et continue de monter.

En salle de crise de la mairie de Paris, où une trentaine d'élus sont réunis autour d'une longue table rectangulaire, l'alerte est donnée: les précipitations rendent très probable le franchissement d'une crue centennale, à l'image de celle de 1910, quand le fleuve avait atteint 8,62 mètres au pont d'Austerlitz et paralysé la ville pendant plusieurs semaines.

Quelque 630.000 personnes touchées

Dans ce cas de figure, en Île-de-France, "630.000 personnes auront les pieds dans l'eau" et beaucoup d'autres "auront des conditions de vie très dégradées et il faudra sans doute les évacuer", explique Béatrice Steffan, préfète et secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité de Paris.

Plus d'électricité, plus d'ascenseur, plus de chauffage... "Vous ne pourrez plus vivre à Paris", même si votre logement est "éloigné de la Seine", ajoute Pénélope Komitès, adjointe en charge de la résilience à la mairie de Paris et organisatrice de l'exercice.

Pour s'y préparer, sapeurs-pompiers de Paris, secouristes et policiers municipaux se sont prêtés au jeu de rôles. Dans le 4e arrondissement, deux tentes de la Croix-Rouge et de la Protection civile ont été dressées, pour accueillir une cinquantaine de prétendus sinistrés pris au piège dans un immeuble situé à quelques mètres de la Seine.

"J'ai six personnes dont quatre enfants en situation d'hypothermie", lance dans son talkie-walkie Basile, chef de poste du centre de tri de la Croix-Rouge. Parmi eux, Noam, 9 ans et couverture de survie sur le dos, prend son rôle à cœur: "Là, j'ai un peu froid...", dit-il aux secouristes.

Plus spectaculaire, des habitants coincés au troisième étage du bâtiment sont évacués par la fenêtre par des pompiers, parfois en rappel à l'aide d'une civière ou bien dans une nacelle hissée par un camion.

Kit d'urgence

Enfants blessés, personnes en situation de handicap ou sans domicile fixe... Cette simulation permet de tester plusieurs types d'évacuation et la coordination entre les différents acteurs de la ville. Autre objectif: sensibiliser les Parisiens aux bons réflexes à adopter en cas de crue majeure.

Si vous êtes en zone de risque inondation, "il faut avoir réfléchi à une situation de repli", explique Daphné Maurel, directrice générale de la Protection civile Paris Seine. Il faut aussi avoir préparé son kit d'urgence "avec vos papiers d'identité, une radio avec des piles au cas où le réseau téléphonique tombe, une photocopie de vos contrats d'assurance, un peu d'eau", ajoute-t-elle.

"Quand le préfet dit qu'il faut évacuer, il faut évacuer tout de suite", complète l'adjointe à la mairie Pénélope Komitès, rappelant le risque de ne plus pouvoir partir ou de saturer les gymnases et autres sites réservés, en priorité, aux habitants sans solution de relogement immédiate.

En parallèle de ce jeu de rôle, la préfecture de police a organisé à l'échelle de l'Île-de-France l'exercice "Hydros 2025". Au métro Rome, près de la gare Saint-Lazare, la RATP s'est entraînée à monter un batardeau qui forme des parois étanches autour de la bouche de métro pour éviter le ruissellement des eaux de la surface vers les escaliers de la station.

"En cas de crue centennale, seules les lignes de métro 2, 3 bis, 7 bis ne seraient pas impactées", selon David Courteille, directeur technique de la gestion des actifs de la RATP.

AFP/VNA/CVN