XIVe Congrès du Parti : la santé publique au cœur d'une réforme stratégique

En marge du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, a accordé un entretien à la presse pour détailler la mise en œuvre de la Résolution N° 72-NQ/TW du Bureau politique. Ce texte d'orientation stratégique marque un tournant majeur : le système médical national évolue d'une médecine essentiellement curative vers une approche de soins de santé complets, intégrés tout au long de la vie et centrés sur le citoyen.

La ministre Dào Hông Lan a souligné que cette résolution, portant sur des mesures de rupture pour renforcer la protection et l'amélioration de la santé publique, considère la santé des citoyens comme le "capital le plus précieux". Le document vise à lever les "points de blocage" historiques du secteur en renforçant la médecine préventive et en garantissant un accès aux soins de proximité dès le plus jeune âge, à distance.

Pour concrétiser cette vision, le ministère a déjà proposé au gouvernement l’élaboration d’une résolution sur le programme d'action du gouvernement portant la mise en œuvre de la Résolution N°72-NQ/TW.

L'un des axes prioritaires de cette réforme concerne le perfectionnement de l’institution et des politiques, le mécanisme de mobilisation et de distribution des ressources. Dào Hông Lan a précisé que pour valoriser les ressources accordées au secteur de santé, il est nécessaire de mobiliser et d’utiliser efficacement diverses sources, en combinant efficacement les investissements étatiques, l'assurance santé universelle et les ressources du secteur privé. Cette approche implique une responsabilité partagée entre l'État, le système politique et l'ensemble de la société, tout en encourageant chaque citoyen à devenir un acteur responsable de sa propre protection sanitaire.

Sur le plan législatif, plusieurs textes cruciaux ont été soumis à l'Assemblée nationale, notamment la Loi sur la prévention des maladies et la Loi sur la population. Ces textes visent à institutionnaliser les principes de la Résolution N°72, créant un cadre juridique solide pour le suivi médical longitudinal. Par ailleurs, un Programme cible national sur le développement de la santé et la politique démographique pour la prochaine décennie est en préparation afin d’assurer les ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques.

Concernant le capital humain, la ministre a réaffirmé que la formation médicale doit être considérée comme une discipline d'exception. Cela nécessite des politiques de rémunération et de soutien spécifiques, particulièrement pour le personnel exerçant au niveau communal et de quartier.

La transformation numérique et l'innovation technologique sont présentées comme des leviers de modernisation indispensables. Le ministère accélère actuellement le déploiement du dossier de santé électronique et de l'e-carnet de santé, la structuration d'une base de données nationale intégrée, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique et le diagnostic, a conclu Mme Lan.

