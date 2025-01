Wall Street termine en ordre dispersé, entre plusieurs indicateurs de l'inflation américaine

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mardi 14 janvier, les investisseurs ayant digéré l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, avant de tourner leur attention vers la publication des prix à la consommation mercredi 15 janvier.

>> Wall Street termine dispersée, efface l'essentiel de ses pertes de la journée

>> Wall Street termine en net retrait, la baisse des taux s'éloigne

>> Wall Street termine sans direction claire, crispée par l'attente des chiffres de l'inflation américaine

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a avancé de 0,52%, l'indice Nasdaq a abandonné 0,23% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,11%.

"Le marché est dans une position d'attente", relève auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

En début de séance, les investisseurs ont plutôt bien accueilli l'indice des prix à la production aux États-Unis (PPI), qui mesure l'inflation côté producteur: ils ont progressé en décembre de 0,2%, contre 0,4% en novembre.

Ce ralentissement n'était pas attendu par les analystes, qui tablaient plutôt sur une hausse de 0,4%, selon le consensus publié par MarketWatch.

"Désormais, le marché se prépare à la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation (CPI) et, bien sûr, au lancement de la saison des résultats d'entreprises avec les grandes banques" comme JPMorgan, Wells Fargo ou Citigroup, explique M. Cardillo.

Mardi, les investisseurs ont aussi digéré des informations de presse selon lesquelles l'équipe économique de Donald Trump envisagerait d'augmenter progressivement les droits de douane mois après mois, comme levier de négociations, ce qui pourrait limiter leur impact inflationniste.

Dans ce contexte, "le Russell 2000 (qui réunit 2.000 PME, ndlr) pourrait probablement continuer à surperformer, parce que de nombreuses actions sont nationales et qu'elles ne seraient donc pas touchées par une augmentation importante des droits de douane", souligne Peter Cardillo.

À la clôture à New York, l'indice des petites et moyennes entreprises a grimpé de 1,13%.

À la cote, les entreprises chinoises cotées à New York se sont distinguées, portées par la perspective d'une hausse seulement graduelle des droits de douane, dont Alibaba (+1,42%) et ses concurrents dans le secteur du commerce électronique, PDD (+2,24%) et JD.com (+4,04%).

Le laboratoire Eli Lilly, principal concurrent du géant danois Novo Nordisk sur le marché des traitements anti-obésité, chutait de 6,59%, après avoir annoncé "attendre" un chiffre d'affaires d'environ 45 milliards d'USD en 2024, en hausse de 32% par rapport à l'année précédente, mais en deçà des prévisions faites à l'automne.

La chaîne américaine de grands magasins Macy's évoluait encore dans le rouge (-3,71%), après avoir chuté de plus de 8% la veille. Le groupe a annoncé lundi que son chiffre d'affaires au quatrième trimestre serait dans le bas de la fourchette de son objectif, situé entre 7,8 et 8 milliards d'USD, voire "légèrement inférieur".

AFP/VNA/CVN