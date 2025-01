Le Brésil termine l'année 2024 avec un taux d'inflation de 4,83%

Le Brésil a terminé l'année 2024 avec un taux d'inflation de 4,83%, dépassant l'objectif fixé par le Conseil monétaire national de 3% ainsi que la limite supérieure de 4,5%, a déclaré vendredi l'Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE).

L'indice général des prix à la consommation a augmenté de 0,52% en décembre 2024, portant la croissance annuelle cumulée à 4,83%, plus élevée que 4,62% enregistré en 2023, selon le rapport de l'IBGE.

Les prix des neuf catégories mesurées par l'IBGE ont augmenté l'année dernière. La catégorie des aliments et des boissons a enregistré la plus forte hausse (7,69%), exerçant l'impact le plus important sur l'indice. L'IBGE a attribué cette hausse aux "conditions météorologiques défavorables à diverses périodes de l'année dans différentes régions du pays".

Des hausses de prix significatives ont également été observées dans les secteurs de la santé et des soins personnels (6,09%) et des transports (3,30%), contribuant respectivement à hauteur de 0,81 point de pourcentage et de 0,69 point de pourcentage à l'indice global.

Pour 2025, le Conseil monétaire national a maintenu l'objectif d'inflation à 3% avec une limite supérieure de 4,5%. Cependant, le marché financier prévoit un taux de 4,99%.

