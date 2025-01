L'Éthiopie inaugure sa première bourse depuis plus de 50 ans

Photo : AFP/VNA/CVN

La nouvelle bourse, du nom d'Ethiopian Securities Exchange (ESX) est considérée comme une étape importante vers la création "d'un écosystème dynamique de marché des capitaux" dans la nation est-africaine, dans la droite ligne des récents efforts du gouvernement éthiopien pour libéraliser l'économie et le secteur financier du pays.

"Dans une étape historique pour notre paysage économique et financier, nous avons officiellement sonné la cloche pour lancer la bourse des valeurs mobilières éthiopiennes", a déclaré le chef du gouvernement après avoir sonné la cloche pour marquer l'ouverture de la Bourse.

Selon M. Abiy, le lancement de l'ESX améliorera le système financier du pays et contribuera au développement d'une économie inclusive, ajoutant que le gouvernement a investi beaucoup de temps et mené des recherches approfondies pour assurer l'efficacité de la nouvelle bourse.

L'ESX, qui opère dans divers segments de marché et propose une gamme de produits et services financiers adaptés aux entreprises, aux entités gouvernementales et aux institutions, servira de plate-forme aux investisseurs éthiopiens et étrangers pour négocier facilement des instruments en actions et de dette cotés.

Selon le gouvernement éthiopien, l'ESX vise en outre à fournir "un environnement moderne, fiable et efficace pour le commerce de titres par l'adaptation des opérations commerciales d'échange modernes, les compétences, la technologie et la confiance".

Il a également noté que la création de la Bourse de l'Ethiopie stimulera considérablement le développement économique du pays tout en construisant "une institution durable qui répond aux besoins des émetteurs et investisseurs éthiopiens et régionaux".

Parallèlement, M. Abiy a invité les investisseurs à explorer des opportunités en Éthiopie, affirmant qu'il s'agit "d'une économie en croissance rapide avec un immense potentiel et une trajectoire dynamique vers la prospérité".

Le lancement de l'ESX marque l'ouverture de la première bourse en Ethiopie depuis la chute de l'Empereur Haïlé Sélassié en 1974.

Dans le cadre de ses récentes mesures de libéralisation économique, le gouvernement éthiopien avait déjà ouvert l'année dernière le secteur de la vente au détail aux investisseurs étrangers, une décision qui a inversé sa politique précédente qui visait à réserver le secteur exclusivement aux entrepreneurs locaux.

Selon la Banque mondiale, l'Éthiopie, qui compte une population d'environ 126,5 millions d'habitants, est la deuxième nation la plus peuplée d'Afrique après le Nigeria et l'une des économies à la croissance la plus rapide de la région.

Xinhua/VNA/CVN