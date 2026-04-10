Wall Street termine en hausse, mise sur la poursuite du cessez-le-feu

La Bourse de New York a clôturé en hausse jeudi 9 avril, les investisseurs saluant l'appel du Premier ministre israélien à des "négociations directes " avec le Liban, au deuxième jour de la trêve entre Washington et Téhéran.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a gagné 0,58%, l'indice Nasdaq a progressé de 0,83% et l'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 0,62%. "Le marché boursier progresse, dans l'espoir que le pire soit derrière nous", commente Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

En baisse à l'ouverture, la place new-yorkaise s'est retournée en cours de séance, après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé avoir ordonné à son cabinet d'engager des "négociations directes" avec le Liban, au lendemain de frappes meurtrières sur le pays voisin.

Et les cours du pétrole ont modéré leur hausse dans la foulée. Des pourparlers entre les deux pays auront lieu la semaine prochaine à Washington, ont confirmé jeudi 9 avril un responsable du département d'État et une source proche du dossier.

Cette annonce dissipe quelque peu les inquiétudes sur la solidité du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran. "Mais l'instabilité géopolitique liée au conflit au Moyen-Orient reste forte", notent les analystes de Briefing.com.

Les regards sont notamment braqués sur le détroit d'Ormuz, annoncé rouvert dans le cadre de la trêve mais qui pourrait être miné, selon la mise en garde de Téhéran.

Un pétrolier non-iranien, le premier depuis l'annonce du cessez-le-feu, a franchi jeudi ce passage stratégique par où transite un cinquième du pétrole mondial, et dont la réouverture était une condition de l'arrêt des hostilités.

Si les développements géopolitiques sont au premier plan, les opérateurs gardent tout de même un œil sur l'agenda macroéconomique.

Ils attendent notamment la publication vendredi 10 avril de l'indicateur d'inflation CPI pour le mois de mars aux États-Unis, le premier à prendre en compte la flambée des prix des hydrocarbures dû à la tension.

"Nous savons que l'inflation va grimper", remarque Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex. "Mais tout dépendra de la façon dont la Fed (banque centrale américaine, ndlr) interprétera ces données : comme un phénomène temporaire ou comme quelque chose de plus durable", estime M. Sarhan.

Sur le marché obligataire, le rendement à 10 ans des emprunts de l'État américain restait stable par rapport à la veille en clôture, évoluant autour de 4,29%.

Au tableau des valeurs, un vent d'inquiétude a une nouvelle fois soufflé sur le secteur des logiciels alors que Wall Street juge que l'essor de l'intelligence artificielle (IA) menace leur modèle économique.

Oracle a reculé de 3,70%, Crowdstrike a glissé de 7,46% et Salesforce a perdu 2,89%.

Après une ouverture dans le rouge, le spécialiste de l'informatique à distance ("cloud") Coreweave s'est finalement octroyé 3,49% à 92,00 dollars après l'annonce d'un nouvel accord pluri-annuel avec Meta (Facebook, Instagram) pour un montant d'environ 21 milliards de dollars.

CoreWeave fournira au géant des réseaux sociaux de nouvelles infrastructures informatiques pour l'aider à développer son intelligence artificielle (IA). Le marché se prépare aussi à entrer dans une nouvelle saison de résultats trimestriels. Les grandes banques seront les premières à publier leurs performances financières à partir de la semaine prochaine.

AFP/VNA/CVN



