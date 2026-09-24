Wall Street termine en baisse, fait les frais du bond des coûts d'emprunt

La Bourse de New York a clôturé en recul mercredi 23 septembre, après avoir encaissé un nouveau bond des taux obligataires, sur fond d'incertitudes liées au Moyen-Orient et de risques inflationnistes toujours élevés.

>> Wall Street termine en ordre dispersé, entre Fed et taux élevés

>> Wall Street clôture en hausse, nouveau record du Nasdaq

>> Wall Street aborde avec un optimisme prudent le sommet annuel des Nations unies

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a cédé 0,68%, le Nasdaq a perdu 1,13% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,75%.

Après deux séances consécutives de progression, à l'issue desquelles le Nasdaq a atteint un nouveau plus haut historique, les indices new-yorkais ont perdu de leur vigueur du fait de "la combinaison de la hausse des cours du pétrole et de celle des rendements obligataires", relève Angelo Kourkafas, analyste pour le gestionnaire de fortune Edward Jones.

Les acteurs du marché ont pris connaissance mercredi 23 septembre de l'indice PMI Flash pour le mois de septembre, publié par S&P Global. Selon cet indicateur, l'activité du secteur privé a enregistré en septembre sa plus forte croissance depuis 2021 aux États-Unis, une surprise.

"On pense désormais que la Fed va continuer à relever ses taux, et qu'il ne s'agira pas d'une mesure ponctuelle; c'est en partie pour cette raison" que les rendements des bons du Trésor augmentent, note M. Kourkafas.

Les investisseurs estiment que la bonne santé de l'économie américaine n'est pas à démontrer et que la banque centrale peut donc continuer à se concentrer sur son mandat visant à limiter la hausse des prix à 2%.

Cette perspective a nettement tendu le marché obligataire : vers 20h30 GMT, le rendement des emprunts de l'État américain à dix ans évoluait à 5,11%, contre 4,96% la veille en clôture. Il est au plus haut depuis 2007.

"L'économie est en mesure d'absorber des rendements plus élevés compte tenu des tendances de croissance actuelles (…) mais c'est la rapidité du mouvement, et non son ampleur, qui suscite des inquiétudes", estime Angelo Kourkafas.

"Pour une variation sur une seule journée, la hausse des taux a été considérable", ajoute-t-il. Le mouvement a aussi été alimenté par le rebond des cours du pétrole, après cinq séances consécutives de repli.

AFP/VNA/CVN



