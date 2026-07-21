Wall Street termine dans le rouge, opte pour la prudence

La Bourse de New York a clôturé lundi 20 juillet en petite baisse une séance marquée par des remous géopolitiques et une remontée des taux obligataires, à l'approche d'une nouvelle vague de résultats d'entreprises.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a perdu 0,59%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique a reculé de 0,05% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,19%.

"L'absence de données économiques majeures cette semaine concentre toute l'attention des investisseurs sur les résultats et la géopolitique", résume Jose Torres, d'Interactive Brokers.

L'Iran a dit lundi faire face à une "tension totale" avec les États-Unis, qui ont frappé une grande partie de son territoire au neuvième jour consécutif d'hostilités d'une intensité inédite depuis le cessez-le-feu d'avril.

Téhéran a aussi resserré son étau sur le détroit d'Ormuz - passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole - où plusieurs navires ont été attaqués ou immobilisés.

Après le décès de plusieurs militaires américains dans la région ces derniers jours, Donald Trump a menacé d'en faire payer à l'Iran "plusieurs fois" le prix.

Ces derniers développements ont fait bondir le coût de la dette souveraine, souvent comparé à un thermomètre pour les perspectives inflationnistes.

Vers 20h15 GMT, le rendement des emprunts de l'État américain se tendait à 4,59% contre 4,55% à la clôture vendredi.Les cours du pétrole ont bondi de 16% en un peu plus d'une semaine.

"Le marché semble un peu s'en inquiéter", note atrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

"La hausse des taux et le renchérissement du carburant freinent l'intérêt pour les valeurs sensibles à la conjoncture économique", relève Jose Torres. D'où les pertes importantes pour le Dow Jones comparé aux autres grands indices américains.

Résultats en ligne de mire

La séance a en outre été marquée par un rebond mitigé du secteur des puces (Nvidia +0,23%, AMD +1,58%, Micron +1,94%) après un important mouvement de vente ces derniers jours.

Pour M. O'Hare, "il n'y a pas eu beaucoup de conviction, ni du côté des acheteurs ni du côté des vendeurs" lundi 20 juillet dans l'attente des résultats d'entreprises.

Après les banques la semaine passée, les performances trimestrielles de plusieurs grands noms technologiques comme Alphabet, Tesla et Intel vont être passées au crible. La question ne sera pas de savoir si les attentes seront dépassées, mais "si elles le seront suffisamment", anticipe Patrick O'Hare.

"Les acteurs du marché cherchent à distinguer les gagnants des perdants en matière d'investissements dans l'IA", ajoute Jose Torres. Les géants du numérique ont prévu des dépenses faramineuses pour soutenir leur course au développement de l'intelligence artificielle.

Au tableau des valeurs, le groupe de médias Paramount Skydance (-2,06% à 8,57 dollars) a fait grise mine après la mise en pause par une juge fédérale américaine de son projet d'acquisition de son concurrent Warner Bros Discovery.

Son titre a terminé au plus bas depuis 2009.

La start-up Archer, connue pour son ambition de développer un taxi aérien, s'est envolée de 19,59% à 5,31 dollars après avoir présenté un prototype d'aéronef autonome destiné au domaine militaire, conçu en partenariat avec la société américaine de défense Anduril.

L'enseigne Domino's Pizza (+2,11% à 328,97 dollars) a profité d'un chiffre d'affaires meilleur qu'escompté pour le deuxième trimestre. Elle est toutefois passée à côté des attentes en termes de bénéfice net.

AFP/VNA/CVN



