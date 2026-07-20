La Bourse de Paris évolue prudemment, le Moyen-Orient pèse

La Bourse de Paris est gagnée par la prudence lundi 20 juillet, en raison de la poursuite des frappes au Moyen-Orient entre Washington et Téhéran, qui provoque une nouvelle hausse des prix du pétrole et des taux d'intérêt des emprunts d'État.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 09h30 (heure de Paris), le CAC 40 était à l'équilibre (+0,02%) à 8.340,87 points, grappillant seulement 0,70 point. Vendredi, l'indice vedette parisien avait perdu 0,47%, à 8.339,81 points.

"Le week-end écoulé n’a pas vraiment apporté de nouvelles positives susceptibles de doper l’appétit d’achat des investisseurs", a expliqué Andreas Lipkow, analyste de CMC Markets.

La reprise des frappes mutuelles entre l'Iran et les États-Unis au Moyen-Orient a mis fin aux espoirs d'une issue diplomatique suscités par le protocole d'accord signé par les deux pays le 17 juin et provoque une nouvelle envolée des prix du pétrole.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, a dépassé dans la nuit la barre des 90 dollars, pour la première fois depuis juin. Dans ce contexte, les taux d'intérêt des dettes d'État européens, déjà perchés à des niveaux élevés, poursuivent leur course en avant.

Le rendement à échéance dix ans de l'emprunt français se hissait à 3,95%, se rapprochant dangereusement du seuil symbolique de 4,00%, un niveau pas atteint depuis 2009. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 3,15%, contre 3,12% vendredi.

Les semi-conducteurs en alerte

Les places financières sont aussi secouées depuis plusieurs jours par un mouvement de vente important des valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Les titres de ce secteur ont ainsi subi de nets reculs en Bourse. À Paris, Soitec a lâché 10,88% sur l'ensemble de la semaine dernière et STMicroelectronics a perdu 13,23%. Si le titre de STMicroelectronics repartait de l'avant lundi matin (+0,84% à 54,25 euros), Soitec continuait de reculer, cédant 2,89% à 84,94 euros.

Accord sur le rachat de Pierre & Vacances

Le groupe touristique français Pierre & Vacances-Center Parcs (PVCP) et la société d'investissement émiratie Mubadala Capital (MC) ont annoncé lundi qu'ils s'étaient mis d'accord sur les modalités et les conditions du rachat du premier par le deuxième, évoqué fin juin.

Les deux sociétés "ont conclu un accord de rapprochement qui définit les modalités et les conditions de l'acquisition par MC de l'ensemble des titres en circulation" de PVCP "par le biais d'une offre publique d'achat volontaire en numéraire", écrivent-elles dans un communiqué commun. Le titre de Pierre & Vacances prenait 0,44% à 1,85 euros.

AFP/VNA/CVN



