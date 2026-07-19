Singapour

Les exportations hors pétrole progressent de 20,7%, portées par l'électronique

Les exportations domestiques hors pétrole (NODX) de Singapour ont progressé de 20,7% en juin 2026 par rapport à la même période de l'année précédente, soutenues par une demande soutenue liée à l'intelligence artificielle (IA), selon les données publiées le 17 juillet par Enterprise Singapore (EnterpriseSG).

>> Singapour bloque six sites web usurpant l'identité de médias d'information

>> Singapour développe des satellites et des robots humanoïdes pour la sécurité intérieure

>> Singapour déploie les passkeys pour lutter contre les fraudes en ligne

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette croissance reste toutefois nettement inférieure à celle de 38,4% enregistrée en mai.

Le secteur de l'électronique a tiré cette progression, les NODX électroniques enregistrant une hausse de 105,1 % en juin, après une augmentation de 94,8% en mai. Cette forte performance s'explique principalement par la demande liée à l'IA, notamment pour les circuits intégrés, les supports de stockage et les ordinateurs personnels.

Les exportations de circuits intégrés ont bondi de 115,4% sur un an, tandis que celles de supports de stockage et d'ordinateurs personnels ont respectivement progressé de 170,9% et 95,8%.

En revanche, les exportations non électroniques ont reculé de 2,9% en juin, après une hausse de 17,7% en mai, principalement en raison du repli des exportations d'or non monétaire, de produits pétrochimiques et de préparations alimentaires.

Les réexportations hors pétrole ont bondi de 60,3% en juin, une accélération par rapport à la croissance de 33,5% enregistrée en mai, également tirée par le secteur de l'électronique.

Photo : Xinhua/VNA

Le commerce total de marchandises de Singapour a progressé de 49,3% en juin sur un an, après une hausse de 39,6% en mai. Les exportations totales ont augmenté de 48,9%, tandis que les importations ont crû de 49,8%.

Parmi les principaux marchés de Singapour, les exportations hors pétrole vers Taïwan (Chine), les États-Unis et la République de Corée ont enregistré une progression en juin.

Le commerce total a atteint 158,1 milliards de dollars singapouriens (122,5 milliards de dollars américains) en juin, dont 85,5 milliards de dollars singapouriens d'exportations et 72,6 milliards de dollars singapouriens d'importations.

VNA/CVN