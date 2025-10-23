Wall Street pâtit des résultats décevants de Netflix



La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi 22 octobre, plombée par les résultats trimestriels bien en dessous des attentes du géant du streaming Netflix, sur fond d'incertitudes persistantes sur le plan commercial.

>> Wall Street tirée par la Fed et les résultats d'entreprises

>> Wall Street termine en baisse, minée par les banques régionales

>> Wall Street en petite hausse, entre crédit américain et tensions commerciales

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a perdu 0,71%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,93% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,53%.

Le début de la saison des résultats d'entreprises a été "globalement solide", mais "les performances de Netflix ont été mal accueillies (...) et pèsent sur le moral" des investisseurs, souligne Jose Torres, d'Interactive Brokers.

De par sa valorisation, Netflix "reflète des attentes élevées, et si le groupe ne répond pas à ces attentes, le marché va avoir du mal à l'accepter", commente auprès de l'AFP Dave Grecsek, d'Aspirant.

Le géant du streaming a dégagé au troisième trimestre un bénéfice de 2,5 milliards de dollars, soit nettement moins qu'anticipé, en raison d'un litige fiscal au Brésil.

Ce coup de frein à sa rentabilité insolente a fait dégringoler son titre de 10,07% à 1.116 dollar, au plus bas depuis le mois de mai.

La place américaine attend désormais les résultats d'autres grandes entreprises de la tech, dont le spécialiste des véhicules électriques Tesla après la clôture, puis l'entreprise de semi-conducteurs et processeurs Intel, jeudi 23 octobre.

"La question est de savoir si le marché ne s'est pas trop emballé concernant les valeurs liées à l'intelligence artificielle" (IA), note M. Grecsek.

En parallèle, Wall Street surveille les derniers développements sur le front commercial, alors que Donald Trump a affirmé mardi 21 octobre s'attendre à conclure un "bon" accord avec Pékin.

Le président américain a toutefois averti que la rencontre prévue la semaine prochaine avec son homologue chinois Xi Jinping pourrait ne pas se produire.

"Il faudra du temps aux deux pays pour négocier, (...) une partie de la volatilité liée aux droits de douane pourrait revenir sur le devant de la scène", prévient Dave Grecsek.

Côté indicateurs, la place américaine attend la publication vendredi de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour septembre, initialement repoussée en raison de la paralysie budgétaire ("shutdown") qui frappe le pays.

"Si le chiffre est supérieur aux prévisions, cela peut bouleverser les attentes d'une politique monétaire accommodante auxquelles les marchés s'accrochent fermement", avance M. Grecsek.

Les investisseurs anticipent une baisse d'un demi-point d'ici à la fin de l'année.

Dans ce contexte d'incertitudes, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait légèrement vers 20H10 GMT, à 3,95% contre 3,96% mardi 21 octobre en clôture.

Il évolue à des niveaux plus vus depuis avril, après l'annonce de droits de douane tous azimuts par Donald Trump.

Au tableau des valeurs, le spécialiste des composants électroniques Texas Instruments a chuté (-5,60% à 170,71 dollars) après avoir une nouvelle fois fait état de prévisions bien en deçà des attentes du marché.

Le géant américain du jouet Mattel (-2,76% à 18,30 dollars) a souffert de résultats trimestriels en baisse et inférieurs aux attentes, affectés par un décalage des commandes du commerce de détail. L'entreprise a toutefois confirmé ses prévisions annuelles.

Le constructeur automobile américain General Motors a terminé dans le vert (+1,05% à 67,32 dollars) après avoir dévoilé mercredi ses ambitions pour son véhicule du futur, annonçant notamment un partenariat avec l'assistant IA Gemini de Google.

AFP/VNA/CVN