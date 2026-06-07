Vietnam - Timor-Leste : un partenariat en plein essor au sein de l’ASEAN

À l’invitation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, effectue une visite officielle au Vietnam et participe au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN du 7 au 10 juin 2026.

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Photo : VNA/CVN

Cette visite constitue une étape importante dans le développement des relations bilatérales et devrait contribuer à renforcer une coopération plus substantielle et efficace entre les deux pays, tout en favorisant la paix, la stabilité et le développement de la région.

Une relation politique et diplomatique fondée sur la confiance

Le Vietnam et le Timor-Leste entretiennent des relations amicales de longue date. Dès septembre 1975, le Vietnam figurait parmi les premiers pays à reconnaître le Front révolutionnaire pour l’indépendance du Timor-Leste (FRETILIN).

Après l’accession du Timor-Leste à l’indépendance le 20 mai 2002, les deux pays ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 28 juillet de la même année. Depuis lors, les liens bilatéraux n’ont cessé de se développer de manière positive.

Le Timor-Leste a ouvert son ambassade à Hanoï en avril 2012. De son côté, le Vietnam a décidé d’établir une ambassade à Dili en juillet 2025, laquelle est entrée officiellement en fonction en avril 2026. L’ouverture de cette représentation diplomatique est considérée comme un jalon majeur permettant d’approfondir davantage les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, au bénéfice de leurs peuples respectifs ainsi que de l’unité et du développement de l’ASEAN.

Les contacts de haut niveau se sont multipliés ces dernières années. Les dirigeants vietnamiens et timorais se sont régulièrement rencontrés en marge des sommets de l’ASEAN et d’autres événements internationaux majeurs. Le Premier ministre vietnamien, successivement Pham Minh Chinh puis Lê Minh Hung, a ainsi eu plusieurs entretiens avec les dirigeants timorais lors des sommets de l’ASEAN organisés en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines.

Les échanges parlementaires se sont également intensifiés, notamment à l’occasion de l’Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA).

Du côté timorais, plusieurs visites importantes ont été effectuées au Vietnam, parmi lesquelles celles du président José Ramos-Horta, du Premier ministre Xanana Gusmão ainsi que de hauts responsables diplomatiques. Le président José Ramos-Horta a notamment effectué une visite d’État au Vietnam en août 2024 et participé au deuxième Forum sur l’avenir de l’ASEAN à Hanoï en février 2025.

Les deux pays coopèrent étroitement dans les enceintes multilatérales, en particulier aux Nations unies. Le Timor-Leste a soutenu plusieurs candidatures vietnamiennes auprès d’organisations internationales, tandis que le Vietnam a constamment appuyé l’adhésion du Timor-Leste à l’ASEAN, devenue effective en octobre 2025 avec l’entrée du pays comme onzième membre de l’organisation.

Lors de leur rencontre en marge du Dialogue Shangri-La à Singapour, le 29 mai 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a félicité le Timor-Leste pour son adhésion officielle à l’ASEAN, qualifiant cet événement de jalon historique ouvrant une nouvelle phase de coopération régionale.

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde à son amitié et à sa coopération globale avec le Timor-Leste, tout en exprimant sa disponibilité à partager son expérience en matière de développement, d’intégration internationale et de participation aux mécanismes régionaux.

Pour sa part, le président José Ramos-Horta a salué les réalisations économiques remarquables du Vietnam ainsi que son rôle croissant sur la scène régionale et internationale. Il a souligné que le Vietnam demeurait un ami proche et un partenaire fiable du Timor-Leste, souhaitant renforcer les échanges d’expériences dans les domaines du développement socio-économique, de la gouvernance, de la formation des ressources humaines et de l’intégration internationale.

Le président timorais a également estimé que l’entrée en fonction de l’ambassade du Vietnam à Dili constituait une impulsion nouvelle pour les relations bilatérales, en facilitant les échanges et la mise en œuvre de projets de coopération concrets.

Une coopération en développement dans de nombreux domaines

Les relations économiques et commerciales progressent régulièrement. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 18,7 millions de dollars. Les exportations vietnamiennes, principalement constituées de riz, de produits alimentaires transformés et de biens de consommation, représentent l’essentiel des échanges.

Les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération, dont l’Accord-cadre de coopération économique et technique conclu en avril 2010, ainsi que la mise en place d’un mécanisme de Commission mixte.

L’investissement constitue l’un des domaines les plus prometteurs de la coopération bilatérale. Le succès de Telemor, filiale locale du groupe vietnamien Viettel, en est l’illustration la plus marquante.

Créée en 2012 et opérationnelle depuis juillet 2013, Telemor est aujourd’hui le principal opérateur de télécommunications du Timor-Leste avec environ 52% de parts de marché. Son développement a profondément transformé le paysage numérique du pays et contribué à son développement économique et social. Les autorités timoraises ont d’ailleurs récompensé l’entreprise pour sa contribution au développement du secteur des télécommunications.

Au-delà des télécommunications, les deux pays disposent d’importantes perspectives de coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation, de l’énergie et du pétrole.

Selon l’ambassadeur du Timor-Leste au Vietnam, João Pereira, son pays souhaite notamment s’inspirer de l’expérience vietnamienne en matière d’agriculture de haute technologie, d’industrialisation et de développement économique. Les deux parties examinent également la possibilité d’envoyer des travailleurs timorais dans les zones industrielles vietnamiennes, notamment dans la province de Bac Ninh, afin qu’ils acquièrent une expérience professionnelle moderne avant de contribuer au développement de leur pays.

Renforcer la coopération au sein de l’ASEAN

La visite officielle du Premier ministre Kay Rala Xanana Gusmão intervient à un moment particulièrement important pour le Timor-Leste, qui poursuit son intégration au sein de l’ASEAN après son adhésion officielle en octobre 2025.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette visite devrait permettre de consolider davantage la confiance politique, de dynamiser la coopération bilatérale dans tous les domaines et d’aider le Timor-Leste à tirer parti de l’expérience vietnamienne pour participer efficacement aux mécanismes régionaux.

Selon Veeramalla Anjaiah, chercheur principal au Centre d’études de l’Asie du Sud-Est (CSEAS) en Indonésie, la participation du dirigeant timorais au Forum sur l’avenir de l’ASEAN témoigne de l’importance que son pays accorde à l’organisation régionale et de sa volonté de s’impliquer activement dans les processus de coopération régionale.

L’expert souligne que le Vietnam a toujours figuré parmi les soutiens les plus actifs de l’adhésion du Timor-Leste à l’ASEAN et qu’il continuera d’accompagner ce pays dans son intégration régionale.

Selon lui, les perspectives de coopération entre les deux pays demeurent considérables, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation, de la formation des ressources humaines, de la sécurité et de la coopération régionale.

Fort de son expérience en matière de développement économique et d’intégration internationale, le Vietnam est bien placé pour partager avec le Timor-Leste des enseignements précieux susceptibles d’aider ce dernier à réduire son retard de développement et à renforcer sa compétitivité au sein de l’ASEAN.

L’ambassadeur João Pereira s’est également déclaré confiant quant à l’avenir des relations bilatérales, estimant que les échanges entre les peuples, les contacts entre les entreprises et la coopération économique continueront de se développer dans les années à venir.

La visite du Premier ministre Kay Rala Xanana Gusmão et sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN devraient ainsi ouvrir de nouvelles perspectives à la coopération Vietnam - Timor-Leste, tout en contribuant au renforcement de la cohésion et du dynamisme de la Communauté de l’ASEAN.

VNA/CVN