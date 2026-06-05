icon search
mask
Politique
Le PM thaïlandais Anutin Charnvirakul effectuera une visite officielle au Vietnam

À l’invitation du Premier ministre vietnamien, Lê Minh Hung, le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, effectuera une visite officielle au Vietnam les 8 et 9 juin, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

>> Vietnam - Thaïlande : la coopération renforcée en matière de science, de technologie et d'innovation

>> Vietnam - Thaïlande : le patrimoine culturel au cœur des priorités communes

>> Vietnam - Thaïlande : coopération renforcée autour des nouveaux produits financiers

Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans le cadre de ce déplacement, le chef du gouvernement thaïlandais participera également au troisième Forum sur l'avenir de l'ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF 2026)

Le Forum se tiendra les 9 et 10 juin à Hanoï. Considéré comme l’un des principaux rendez-vous régionaux consacrés à la paix, à la prospérité et à une communauté centrée sur les peuples, il réunira des dirigeants, des experts, des représentants d’entreprises et des jeunes de la région.

L’événement vise à contribuer à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045, avec pour ambition de bâtir une ASEAN pacifique, solidaire, résiliente, dynamique, innovante et véritablement centrée sur les peuples.

VNA/CVN

#Premier ministre thaïlandais #Anutin Charnvirakul #visite officielle #Vietnam

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top