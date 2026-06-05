La recherche des martyrs renforce les liens d’amitié Vietnam - Laos

La campagne des 500 jours et nuits visant à accélérer la recherche, le regroupement et l’identification des restes des martyrs n’est pas seulement une mission du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens ; elle constitue également une tâche et une priorité importantes pour le Parti, l’État, l’armée et le peuple lao.

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Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a affirmé le général de corps d’armée Vongsone Inpanphim, vice-ministre de la Défense, chef du Département général de la politique de l’Armée populaire lao et président du Comité spécial du gouvernement lao, à propos de la mise en œuvre de la coopération dans le cadre de cette campagne.

Selon lui, cette campagne revêt une importance particulière pour les deux Partis, les deux États, les deux armées et les deux peuples. Elle s’inscrit pleinement dans la tradition de gratitude envers les générations précédentes, profondément ancrée au Vietnam comme au Laos. C’est pourquoi les deux Partis, les deux États, les deux armées et les deux peuples doivent unir leurs efforts et renforcer leur coopération afin d’assurer le succès de cette campagne.

Il a souligné que l’indépendance dont jouit aujourd’hui le Laos a été obtenue au prix du sacrifice de nombreux soldats volontaires et experts vietnamiens. Le Parti, l’État, l’Armée et le peuple lao gardent à jamais en mémoire ces sacrifices et ne les oublieront jamais.

Il a ajouté que, de nombreuses dépouilles de soldats volontaires et d’experts vietnamiens reposent encore sur le sol lao, ces héros demeurent vivants dans le cœur du peuple lao de toutes les ethnies.

Il a également indiqué que le Parti, l’État, l’Armée et le peuple lao se réjouissent et sont fiers des résultats obtenus en 2026 dans les opérations de recherche, d’exhumation, de regroupement et de rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos pendant la guerre.

Enfin, il s’est déclaré convaincu que la campagne des 500 jours et nuits visant à accélérer la recherche, le regroupement et l’identification des restes des martyrs en général, et plus particulièrement la recherche, l’exhumation, le regroupement, le rapatriement et l’identification des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos pendant la guerre, obtiendra les meilleurs résultats possibles.

VNA/CVN