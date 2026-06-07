Vietnam - Laos : un partenariat stratégique toujours plus étroit

À l’invitation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, le Premier ministre de la République démocratique populaire lao, Sonexay Siphandone, effectue une visite officielle au Vietnam et participe au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN du 7 au 9 juin 2026.

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Photo : VNA/CVN

Cette visite intervient alors que les relations Vietnam - Laos continuent de se consolider et de se développer de manière substantielle et efficace dans tous les domaines. Les deux pays accordent constamment une importance particulière et une priorité absolue l’un à l’autre dans leurs politiques étrangères respectives.

Une relation exemplaire fondée sur une solidarité historique

Pays voisins partageant une longue frontière commune, adossés à la chaîne montagneuse de Truong Son et liés par le fleuve Mékong, le Vietnam et le Laos entretiennent une relation exceptionnelle forgée par l’histoire.

L’amitié traditionnelle et la fidélité entre les deux peuples ont été fondées par le Président Hô Chi Minh, le Président Kaysone Phomvihane et le Président Souphanouvong. Soigneusement entretenue par les générations successives de dirigeants et de citoyens des deux pays, cette relation est devenue un patrimoine inestimable pour les deux nations et un facteur essentiel de leur développement.

Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques le 5 septembre 1962. Depuis lors, leurs liens n’ont cessé de se renforcer. La signature du Traité d’amitié et de coopération, le 18 juillet 1977, a constitué un jalon majeur en affirmant la solidarité spéciale, le soutien mutuel et la coopération étroite dans la défense de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque pays.

Près d’un demi-siècle plus tard, ce traité demeure le fondement politique et juridique essentiel du développement continu des relations bilatérales.

En février 2019, les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de "grande amitié, solidarité spéciale et coopération intégrale", ouvrant une nouvelle étape historique dans leur partenariat.

Une nouvelle avancée a été franchie lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, au Laos en décembre 2025. Les dirigeants des deux pays sont alors convenus d’enrichir davantage le contenu de leurs relations en y ajoutant la notion d’"attachement stratégique", portant ainsi le partenariat au niveau de "grande amitié, solidarité spéciale, coopération intégrale et attachement stratégique".

Cette évolution traduit une vision commune à long terme, l’interdépendance croissante des intérêts stratégiques des deux pays ainsi que leur volonté de promouvoir un développement durable, autonome et prospère.

Des échanges politiques de haut niveau particulièrement dynamiques

Les échanges de délégations de haut niveau se poursuivent avec une intensité remarquable. Rien qu’en 2025, le secrétaire général Tô Lâm et le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith se sont rencontrés à six reprises afin d’examiner des questions stratégiques visant à approfondir les liens entre les deux Partis et les deux États.

Depuis le début de l’année 2026, après la tenue réussie des congrès des deux partis, les plus hauts dirigeants des deux pays ont choisi le Laos et le Vietnam comme premières destinations de leurs visites d’État respectives. Ces échanges illustrent la priorité constante accordée par Hanoï et Vientiane à leur relation bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants des deux pays ont notamment convenu de renforcer le partage d’expériences dans la mise en œuvre des résolutions des nouveaux congrès de parti, de promouvoir l’intégration économique, de développer les projets stratégiques communs et d’intensifier la coopération dans la formation des ressources humaines de haute qualité.

Les deux parties poursuivent également leur coordination étroite au sein des mécanismes bilatéraux existants, notamment la Commission intergouvernementale Vietnam - Laos, ainsi que dans les enceintes régionales et internationales, en particulier au sein de l’ASEAN et des mécanismes de coopération du sous-région du Mékong.

Une coopération économique en plein essor

La coopération économique, commerciale et d’investissement continue de progresser de manière significative.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 1,64 milliard de dollars en 2023, atteint 2,25 milliards de dollars en 2024 et franchi le seuil des 3 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 32% par rapport à l’année précédente.

Dans le domaine de l’investissement, le Vietnam comptait, à la fin du mois de mai 2026, 289 projets au Laos pour un capital enregistré avoisinant les 7 milliards de dollars.

En 2025, les investissements vietnamiens au Laos ont atteint 590,3 millions de dollars, soit 7,5 fois plus qu’en 2024. Au premier trimestre 2026, huit nouveaux projets vietnamiens ont été autorisés pour un montant total de près de 177 millions de dollars.

Les investissements vietnamiens se concentrent de plus en plus sur les secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’agriculture de haute technologie, les énergies renouvelables, l’exploitation minière à transformation approfondie, les télécommunications, la finance bancaire, la logistique et la transformation numérique.

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Plusieurs projets d’entreprises vietnamiennes sont devenus des modèles de coopération réussie, contribuant à la création d’emplois, à l’augmentation des recettes budgétaires et au transfert de technologies au Laos.

Par ailleurs, les deux pays ont finalisé les mécanismes de règlement en monnaies nationales et mis en place l’interconnexion des systèmes de paiement de détail par code QR, facilitant ainsi les transactions transfrontalières.

Une coopération multiforme de plus en plus approfondie

La coopération en matière de défense et de sécurité demeure l’un des piliers fondamentaux des relations bilatérales, contribuant au maintien de la stabilité politique et de la sécurité nationale dans chacun des deux pays.

Les résultats sont également notables dans les domaines des infrastructures de transport, de l’éducation, de la culture, du tourisme et des échanges populaires.

En 2025, le Vietnam a accordé au Laos 1.160 bourses d’études prévues par les accords bilatéraux ainsi que 25 bourses supplémentaires, tandis que le Laos a offert 60 bourses au Vietnam.

La coopération culturelle connaît également un développement remarquable. En décembre 2025, les plus hauts dirigeants des deux pays ont inauguré le Parc de l’amitié Laos - Vietnam à Vientiane, symbole vivant de la solidarité fraternelle entre les deux peuples.

Quelques mois plus tard, la Semaine culturelle du Vietnam au Laos 2026 a marqué l’ouverture d’une nouvelle phase de coopération culturelle et touristique pour la période 2026-2030, illustrant le caractère unique et exemplaire des relations entre les deux pays.

Une visite porteuse de nouvelles impulsions

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre Sonexay Siphandone revêt une importance particulière. Il s’agit de sa première visite au Vietnam depuis le XIIe Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao et la mise en place de la nouvelle direction du pays.

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, le choix du Vietnam parmi les premières destinations diplomatiques du Premier ministre lao confirme une nouvelle fois la place prioritaire qu’occupent les relations Vietnam - Laos dans les politiques étrangères des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Cette visite permettra aux dirigeants des deux parties d’évaluer la mise en œuvre des accords conclus récemment, notamment ceux issus des rencontres annuelles entre les deux Bureaux politiques et de la 48e session de la Commission intergouvernementale Vietnam - Laos, tout en définissant de nouvelles orientations pour porter la coopération bilatérale à un niveau plus profond, plus substantiel et plus efficace.

L’un des principaux objectifs est de concrétiser davantage la notion d’"attachement stratégique" dans des domaines clés tels que les infrastructures, l’intégration économique, l’énergie, la transformation numérique, la finance, la monnaie, la formation des ressources humaines et la coordination multilatérale.

À cette occasion, le Premier ministre Sonexay Siphandone doit s’entretenir avec son homologue vietnamien Lê Minh Hung, rencontrer les principaux dirigeants vietnamiens et participer à plusieurs activités diplomatiques importantes.

Sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN illustre également le soutien constant du Laos à cette initiative vietnamienne visant à promouvoir le dialogue stratégique sur l’avenir de l’organisation régionale.

Dans un contexte international marqué par de profondes mutations géopolitiques, géoéconomiques et technologiques, cette visite transmet un message clair : le Vietnam et le Laos continueront à avancer côte à côte, à partager leurs intérêts stratégiques et à se soutenir mutuellement dans leur développement, tout en contribuant ensemble à la construction d’une ASEAN unie, résiliente et tournée vers l’avenir.

Ainsi, la relation Vietnam - Laos, fruit des efforts inlassables de générations de dirigeants et de citoyens des deux pays, continue de s’affirmer comme un modèle exceptionnel de coopération, de solidarité et de développement partagé dans la nouvelle ère.

VNA/CVN