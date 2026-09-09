Vietnam - Russie : renforcer la coopération parlementaire pour approfondir les relations bilatérales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a rencontré le 8 septembre à Moscou la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko.

>> Tô Lâm et Mikhaïl Michoustine entendent donner une nouvelle dynamique bilatérale

>> Vietnam et Russie renforcent leur coopération en matière de défense

>> Renforcer la coopération entre le PCV et le parti Russie unie

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre au siège du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko a souligné que le Vietnam était un ami traditionnel et fiable et l’un des partenaires importants de la Russie en Asie-Pacifique. Elle a affirmé le ferme soutien de la chambre haute russe à la poursuite de la consolidation et du développement du Partenariat stratégique global entre les deux pays dans tous les domaines.

De son côté, Tô Lâm a souligné que le Vietnam attachait toujours une grande importance et une haute priorité à son amitié traditionnelle et à son Partenariat stratégique global avec la Russie, souhaitant porter les relations bilatérales à une nouvelle étape, plus profonde, substantielle et efficace. Il a proposé d’intensifier les échanges entre les dirigeants des organes législatifs, leurs commissions spécialisées, les groupes d’amitié parlementaire, les jeunes parlementaires et les femmes parlementaires, tout en renforçant le partage d’expériences en matière de législation, de supervision et de prise de décision sur les grandes questions nationales.

Il a également appelé les organes législatifs des deux pays à continuer à contribuer à l’amélioration du cadre juridique favorable à la coopération bilatérale et à renforcer le suivi de la mise en œuvre des accords conclus par les dirigeants et les gouvernements des deux pays, afin de traduire les engagements politiques en programmes, projets et résultats concrets.

Valentina Matvienko a affirmé que le Conseil de la Fédération était prêt à travailler en étroite coordination avec l’Assemblée nationale vietnamienne et à contribuer activement à la mise en œuvre des orientations et accords convenus entre les dirigeants des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont par ailleurs souligné le potentiel de la coopération entre les localités. Ils ont convenu de valoriser les partenariats existants et d’en établir de nouveaux, tout en encourageant les autorités locales et les entreprises des deux pays à multiplier les échanges directs afin d’identifier des projets concrets, notamment dans le commerce, l’investissement, le tourisme, l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples.

Valentina Matvienko a insisté sur la nécessité de transmettre aux jeunes générations les liens d’amitié tissés depuis des générations entre les peuples russe et vietnamien. Elle a soutenu le développement des échanges culturels, éducatifs et touristiques, des échanges entre les jeunes, ainsi que l’apprentissage du russe au Vietnam et du vietnamien en Russie.

Les deux parties ont également discuté du renforcement de leur coordination au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux et ont convenu de poursuivre leurs consultations, leur coordination et leur soutien mutuel dans les mécanismes parlementaires multilatéraux, en faveur du dialogue, de la coopération, de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Tô Lâm a affirmé que le Vietnam soutenait le renforcement du rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion du dialogue, de la confiance et de la coopération entre les pays. Il a souhaité que les organes législatifs des deux pays poursuivent leur étroite coordination, contribuant ainsi au développement des relations bilatérales et au règlement des questions régionales et internationales dans le respect du droit international.

VNA/CVN