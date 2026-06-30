Vietnam - Israël : accélérer la mise en œuvre du VIFTA

Le Vietnam et Israël sont convenus d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Vietnam - Israël (VIFTA), de renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, de l’industrie et de l’innovation, ainsi que d’organiser prochainement une réunion de la Commission intergouvernementale afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales.

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Photo: VNA/CVN

Cet accord a été conclu lors d’une rencontre tenue le 29 juin à Jérusalem entre l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyên Ky Son, et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, en présence du conseiller commercial du Vietnam en Israël, Lê Thai Hoa, ainsi que de responsables du ministère israélien de l’Économie et de l’Industrie.

Nir Barkat a estimé que le Vietnam s'impose comme l'un des principaux centres manufacturiers mondiaux, grâce à sa population de plus de 100 millions d'habitants, à une main-d'œuvre qualifiée et disciplinée et à un environnement d'investissement de plus en plus attractif. Selon lui, cette évolution ouvre de nouvelles perspectives de coopération, d'investissement et de partenariat pour les entreprises israéliennes.

Il a également souligné l’évolution positive des relations bilatérales dans les domaines économique, commercial et des échanges entre les peuples. Depuis l’entrée en vigueur du VIFTA, les deux pays doivent davantage exploiter la complémentarité de leurs économies afin d’accroître leurs échanges commerciaux. Il a proposé d’organiser rapidement une réunion de la Commission intergouvernementale afin d’évaluer la coopération, de lever les obstacles existants et de définir de nouvelles orientations.

Évoquant les perspectives d’investissement, Nir Barkat a rappelé qu’Israël figurait parmi les principaux pôles mondiaux de l’innovation, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, des technologies médicales et de l’agriculture de haute technologie. Il a indiqué qu’environ 80 % des entreprises israéliennes opéraient dans les secteurs de pointe et disposaient d’une solide expérience dans la commercialisation des innovations. Israël s’est déclaré prêt à accueillir des délégations d’entreprises vietnamiennes et à envoyer des missions d’affaires au Vietnam afin d’explorer de nouvelles opportunités de coopération.

L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyên Ky Son, a réaffirmé l'importance que le Vietnam accorde à son amitié et à sa coopération globale avec Israël, notamment dans les domaines économique, commercial, scientifique, technologique et de l'innovation. Il a souligné que le VIFTA, entré en vigueur en novembre 2024, constitue un moteur important de la croissance des échanges bilatéraux, dont le volume s'approche désormais de 4 milliards de dollars, faisant du Vietnam l'un des principaux partenaires commerciaux d'Israël en Asie.

Selon lui, le potentiel de coopération reste considérable, notamment dans les secteurs où Israël dispose d’avantages technologiques et où le Vietnam connaît une forte demande de développement. Il a appelé les deux parties à mieux exploiter les opportunités offertes par le VIFTA afin de renforcer les investissements, les transferts de technologies et les liens entre entreprises. Il a également souhaité qu’Israël facilite davantage l’accès des produits vietnamiens à son marché et intensifie la coopération scientifique et technologique.

Les deux parties sont convenues de maintenir des échanges réguliers entre les autorités compétentes et les milieux d'affaires afin de mettre en œuvre efficacement les accords conclus et de promouvoir un développement durable des relations économiques, commerciales et d'investissement.

Selon les données présentées lors de la rencontre, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 3,63 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 11,8% sur un an. Les exportations vietnamiennes se sont élevées à 865 millions de dollars, en progression de 8,9%. Au cours des cinq premiers mois de l’année, le commerce bilatéral a atteint environ 1,6 milliard de dollars, dont 462 millions de dollars d’exportations vietnamiennes vers Israël, soit une augmentation de 30,6% en glissement annuel.

Si cette dynamique se poursuit, les échanges commerciaux pourraient atteindre 3,9 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, tandis que les exportations vietnamiennes pourraient franchir pour la première fois le seuil du milliard de dollars.

En matière d’investissement, Israël compte actuellement 45 projets au Vietnam, représentant un capital enregistré de près de 156 millions de dollars, tandis que les entreprises vietnamiennes ont investi environ 78 millions de dollars en Israël.

VNA/CVN