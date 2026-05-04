Vietnam - Inde : une visite d’État pour dynamiser le partenariat stratégique global

La visite d'État du haut dirigeant Tô Lâm en Inde revêt une importance particulière pour les deux parties, étant hautement appréciée par le gouvernement indien et appelée à insuffler un nouvel élan à des relations déjà dynamiques.

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À l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, effectuera une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai 2026.

Cette visite intervient dans le contexte où 2026 marque le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays. Lors d’une interview avec la presse, l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Tshering W. Sherpa, a indiqué que la visite revêt une importance particulière pour les deux parties, étant hautement appréciée par le gouvernement indien et appelée à insuffler un nouvel élan à des relations déjà dynamiques

Photo : mae.gov.vn/CVN

L’Inde et le Vietnam ont établi des relations diplomatiques en 1972, avant de les élever au rang de partenariat stratégique global en 2016. Le diplomate indien a souligné que les relations Inde - Vietnam reposent sur des valeurs communes, la confiance et le respect mutuels, et s’inscrivent dans une perspective à long terme tournée vers l’avenir.

Selon l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Tshering W. Sherpa,, les deux pays entretiennent des liens anciens, avec le bouddhisme comme pont entre les peuples.

L’Inde entretient avec le Vietnam un partenariat dynamique dans de nombreux domaines, a-t-il affirmé, précisant que les dirigeants des deux pays s’étaient rencontrés plus de 25 fois depuis 2016, témoignant de la convergence de leurs intérêts stratégiques ainsi que de leur bonne volonté mutuelle.

Le commerce bilatéral a doublé en dix ans et les liaisons aériennes atteignent près de 90 vols par semaine. Cela constitue un véritable effet multiplicateur pour le tourisme, les échanges entre les peuples et le commerce. L’an dernier, près de 900.000 voyageurs ont circulé entre l’Inde et le Vietnam, a-t-il ajouté, avant de relever le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi que l’intensification des échanges entre les peuples.

Le commerce bilatéral s’élève actuellement à 16 milliards de dollars, a précisé l’ambassadeur Tshering W. Sherpa. Il a estimé que les deux pays bénéficient d’un dividende démographique, de sociétés dynamiques et ambitieuses, ainsi que de fortes capacités entrepreneuriales, appelant à traduire les valeurs communes et la confiance mutuelle en résultats tangibles, notamment dans le domaine du commerce.

Il convient d’explorer de nouveaux domaines de coopération tels que les technologies de l’information et de la communication, l’innovation, les sciences et technologies, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, le quantique, les produits pharmaceutiques, ainsi que l’automobile, les transports et la connectivité. Le gouvernement indien se tient prêt à coopérer étroitement avec le Vietnam afin de concrétiser ces opportunités et de développer de nouveaux axes de coopération, au bénéfice des populations et des sociétés des deux pays, a-t-il déclaré.

Selon lui, le Vietnam constitue un partenaire clé de l’Inde dans la politique "Act East" et dans la vision indo-pacifique, ainsi qu’au sein de l’ASEAN.

L’amitié entre les deux pays repose sur des valeurs communes, la confiance mutuelle et la solidarité. L’Inde s’engage à continuer de renforcer le partenariat stratégique global dynamique avec le Vietnam et à l’accompagner étroitement dans ce partenariat tourné vers l’avenir, a conclu l’ambassadeur indien.

VNA/CVN