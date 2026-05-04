Un jalon historique dans le partenariat stratégique global Vietnam - Inde

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, prévue du 5 au 7 mai, revêt une importance particulière et un caractère historique, étant la première du genre effectuée par un secrétaire général et président vietnamien en Inde.

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Photo : VNA/CVN

Dans un contexte de renforcement des relations Vietnam - Inde, la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, devrait insuffler un nouvel élan au partenariat stratégique global entre les deux pays.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Inde, également accrédité au Népal et au Bhoutan, Nguyên Thanh Hai, a indiqué que cette visite, prévue du 5 au 7 mai, revêt une importance particulière et un caractère historique, étant la première du genre effectuée par un secrétaire général et président vietnamien en Inde.

Selon lui, cette visite intervient à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global (2016–2026) et constitue une opportunité pour les dirigeants des deux pays de faire le bilan de la coopération lors de la dernière décennie et d’en définir les orientations pour la période à venir.

Il a ajouté qu’elle permettrait également de renforcer les relations entre les dirigeants, les deux partis au pouvoir, ainsi que les liens entre ministères, secteurs, localités et entreprises des deux pays.

L’Inde est l’un des premiers partenaires avec lesquels le Vietnam a établi un partenariat stratégique global, a rappelé l’ambassadeur Nguyen Thanh Hai, soulignant qu’en dix ans, les relations Vietnam–Inde s’étaient développées de manière globale, substantielle et approfondie, devenant l’un des cadres de coopération dynamique et efficace de la région.

Il a précisé que la coopération politique s’était continuellement consolidée. Plus de 20 mécanismes de coopération entre les deux pays contribuent à la mise en œuvre efficace de la coopération bilatérale. Parallèlement, de nombreux accords importants ont été signés et mis en œuvre.

La coopération en matière de défense et de sécurité s’est élargie. Les deux parties ont signé une déclaration de vision commune sur le partenariat de défense Vietnam - Inde à l’horizon 2030.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux et d’investissement se sont intensifiés, avec un commerce bilatéral record de 16,46 milliards de dollars en 2025, soit 2,5 fois le niveau de 2016.

Nguyên Thanh Hai a également indiqué que la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de l’énergie et de l’éducation s’était poursuivie, parallèlement à un développement soutenu des échanges culturels, touristiques et entre les peuples.

Selon le diplomate vietnamien, l’essor marqué de l’Inde en tant que puissance, la croissance rapide du Vietnam ces dernières années, ainsi que le partage de visions de développement et de positions sur de nombreuses questions régionales et internationales créent de multiples opportunités pour renforcer la coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties devraient renforcer la coopération en matière d’innovation afin de tirer parti des opportunités offertes par la révolution technologique et la transformation numérique. En outre, il est nécessaire de prendre des mesures fortes pour ouvrir davantage leurs marchés respectifs et accroître les échanges commerciaux bilatéraux, à la hauteur de la taille de leurs marchés et de leurs économies.

L’ambassadeur vietnamien a également appelé à accorder une priorité accrue aux échanges entre les peuples, à la culture, à l’éducation et au tourisme afin de consolider les bases sociales et de renforcer les liens durables entre les deux nations.

Lors de cette visite d’État en Inde du secrétaire général du PCV et président du Vietnam, Tô Lâm, les deux parties auront de nombreuses occasions de discuter des mesures visant à promouvoir les priorités évoquées, afin d’apporter des bénéfices concrets aux populations, aux localités et aux entreprises, et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement de chaque pays, a-t-il conclu.

VNA/CVN