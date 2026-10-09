Le Vietnam et le Panama franchissent un cap historique dans leur coopération

La visite officielle du président panaméen José Raúl Mulino au Vietnam, du 5 au 8 octobre, a marqué le début d’une nouvelle phase dans les relations bilatérales, servant les intérêts des deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans les deux régions ainsi que dans le monde, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang.

>> Déclaration commune entre le Vietnam et le Panama

>> Forum d'affaires Vietnam - Panama à Hanoï

>> Le président du Panama et son épouse achèvent leur visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à la presse à l’issue de cette visite, le responsable a souligné l’importance de cet événement, qui constituait le déplacement de plus haut niveau en provenance du Panama depuis 14 ans et la première visite d’un chef d’État latino-américain au Vietnam après le XIVe Congrès national du Parti et les élections législatives de la XVIe législature ainsi que des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Dang Hoàng Giang a souligné que les entretiens fructueux entre le secrétaire général et président Tô Lâm et le président José Raúl Mulino ainsi que les rencontres entre les dirigeants des deux pays avaient permis de convenir des orientations stratégiques visant à renforcer les relations bilatérales de manière plus globale, substantielle et durable.

Les deux parties ont témoigné d’une grande considération pour la position et le rôle de chacune dans sa région respective : le Vietnam fait grand cas de la position et du rôle du Panama en Amérique latine et, le Panama attache également une importance particulière au rôle et à la position du Vietnam en Asie du Sud-Est.

La Déclaration conjointe entre les deux pays reflète leur volonté politique, leur vision stratégique et leur ferme engagement à approfondir davantage l’amitié traditionnelle et la coopération entre le Vietnam et le Panama, tout en jetant les bases et en traçant la voie d’une nouvelle phase de développement pour les deux parties, a-t-il souligné.

Cette visite a opéré une percée institutionnelle et juridique majeure par la signature de dix accords de coopération dans les domaines de la sécurité, de l’agriculture, des transports, des douanes, du tourisme, de la formation et du commerce. Cette synergie, alignée sur les intérêts nationaux et les objectifs de développement durable, valorise les domaines correspondant à leurs atouts, potentialités et besoins de coopération.

Elle a également ouvert de nouvelles perspectives en matière de connectivité logistique stratégique de portée internationale, au-delà des échanges commerciaux traditionnels, avec ses infrastructures maritimes et aériennes ainsi qu’à ses hubs financiers et bancaires - et, tout particulièrement, au canal de Panama, aidant ainsi le Vietnam à nouer des liens plus stables avec les marchés et les chaînes d’approvisionnement d’Amérique latine et des Caraïbes, a-t-il indiqué.

Les deux parties ont notamment reconnu le potentiel de relier le réseau logistique international du Panama - incluant le canal de Panama - aux infrastructures maritimes et aériennes ainsi qu’aux centres financiers et bancaires du Vietnam. Une telle connectivité pourrait aider le Vietnam à nouer des liens plus stables avec les marchés et les chaînes d’approvisionnement d’Amérique latine et des Caraïbes.

Parallèlement, le Forum des affaires Vietnam - Panama a offert aux entreprises des deux pays une plateforme pour explorer des partenariats et développer leurs relations commerciales. L’événement a également témoigné de la ferme volonté des deux gouvernements d’améliorer le climat d’investissement, d’ouvrir les marchés et de faciliter les investissements, a-t-il ajouté.

Transformer les engagements en résultats concrets

Photo : VNA/CVN

Se tournant vers l’avenir, Dang Hoàng Giang a souligné que la priorité consiste à traduire la vision partagée par les dirigeants des deux pays en résultats de coopération concrets, en projets et en avantages tangibles pour leurs populations et leurs entreprises.

Il a appelé à une communication efficace des résultats de la visite auprès des ministères, des secteurs, des localités, des organisations, des entreprises et du public, afin de permettre aux parties concernées d’élaborer des plans d’action et des mesures spécifiques pour tirer le meilleur parti des opportunités de coopération bilatérale.

Le maintien et l’approfondissement de la confiance politique, grâce à des échanges de haut niveau et à des contacts à tous les échelons, demeureront essentiels. Les mécanismes de coopération via les canaux du Parti, de l’État et de l’Assemblée nationale, conjugués aux échanges entre les peuples, constitueront un socle solide pour exploiter les opportunités et le potentiel de coopération, a-t-il déclaré.

Les deux pays devraient également élargir leur coopération à des domaines où le Panama dispose d’atouts considérables et où le Vietnam connaît des besoins croissants, notamment les services portuaires, l’agriculture, les infrastructures, les transports, la finance et le secteur bancaire, l’éducation et la formation, ainsi que le tourisme.

En matière de commerce et d’investissement, le vice-ministre a exhorté les entreprises vietnamiennes à explorer de manière proactive les opportunités sur les marchés latino-américains, en s’appuyant sur le cadre institutionnel et juridique établi lors de cette visite. De son côté, le Vietnam se tient prêt à soutenir le Panama pour accéder aux opportunités offertes par le marché de l’ASEAN.

Sur le plan multilatéral, les deux pays poursuivront leur coordination étroite et leur soutien mutuel au sein des grandes instances et organisations internationales, en particulier aux Nations unies.

Partageant des vues communes sur l’indépendance, la liberté, la souveraineté, le respect du droit international et l’importance du multilatéralisme, le Vietnam et le Panama œuvreront ensemble en faveur de la paix, de la coopération et du développement, a-t-il souligné. Une telle coordination renforcera le prestige des deux pays et contribuera à la paix, à la stabilité et au développement, tant à l’échelle régionale que mondiale.

Exprimant sa confiance dans la dynamique positive engendrée par la visite du président José Raúl Mulino, Dang Hoàng Giang a affirmé qu’elle donnerait une impulsion majeure aux relations entre le Vietnam et le Panama, leur permettant d’entrer dans une nouvelle phase de développement plus substantiel, efficace et durable.

VNA/CVN