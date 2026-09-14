Coup d'accélérateur économique pour atteindre les objectifs de 2026

L’économie vietnamienne maintient une trajectoire positive bien que les défis structurels et conjoncturels demeurent de taille. Pour le gouvernement, l'heure est désormais à l'accélération et à la rupture afin de concrétiser les objectifs ambitieux fixés pour cet exercice annuel.

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Photo : VNA/CVN

Cette dynamique de croissance s’est vue confirmée par une série d’indicateurs macroéconomiques robustes enregistrés au cours des huit premiers mois de l’année, période durant laquelle les recettes budgétaires ont atteint 2,03 millions de milliards de dôngs (78 milliards de dollars), soit une progression de 16,2% en glissement annuel. Parallèlement, le décaisssement des investissements publics a enregistré une hausse significative, s'établissant à 509 600 milliards de dôngs, soit 49,8% de l’objectif annuel.

Le rayonnement international du pays se traduit également par des performances records en matière d'investissements directs étrangers (IDE) et de commerce extérieur. Avec 40,63 milliards de dollars d'IDE enregistrés, soit un bond spectaculaire de 55,4%, et des échanges commerciaux globaux culminant à plus de 770 milliards de dollars (+28,7%), le Vietnam réaffirme son attractivité sur la scène mondiale. Ces résultats ont été salués lors de la récente réunion périodique du gouvernement, où le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, a souligné que la situation socio-économique pursuit son dynamise positif et que les organisations internationales conservent une évaluation optimiste quant aux perspectives de croissance du pays.

Le secteur industriel, véritable moteur de cette vitalité, affiche une croissance de 11,9% sur huit mois, portée notamment par l'industrie manufacturière et de transformation. L'indice des directeurs d'achat (PMI) s'est établi à 53,3 points en août, marquant ainsi son quatorzième mois consécutif au-dessus du seuil d'expansion, signe d'une demande client solide et d'un renouvellement constant de l'offre.

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Cette embellie se reflète également dans le secteur des services, avec une hausse de 13,3 % du commerce de détail et une reprise vigoureuse du tourisme international, qui a déjà accueilli près de 16 millions de visiteurs cette année.

En outre, le tissu entrepreneurial se renforce avec plus de 206.000 entreprises ayant intégré ou réintégré le marché, portant le nombre total d'entités actives à près de 1,08 million.

Toutefois, le chemin vers la ligne d'arrivée reste semé d'embûches pour ce sprint final. Sur les quinze indicateurs socio-économiques prévus pour 2026, cinq indicateurs clés, dont la croissance du PIB, le PIB par habitant, l’augmentation de l’IPC et la productivité du travail, font l'objet d'efforts redoublés pour être atteints.

Pour afficher une croissance annuelle de 10%, l'économie devra réaliser une performance exceptionnelle de 11,7% au second semestre. Cette ambition se heurte néanmoins à une pression inflationniste croissante, l'indice des prix à la consommation (CPI) ayant déjà atteint 4,45%, frôlant le plafond de 4,5% fixé par les autorités.

Pour stimuler la croissance, le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales de revoir et de mettre à jour régulièrement, sur une base mensuelle et trimestrielle, les scénarios de croissance ; d'identifier de manière proactive les obstacles à la réalisation des objectifs de croissance afin de se concentrer sur leur résolution, en particulier pour les secteurs et les collectivités locales jouant un rôle moteur et présentant un potentiel de croissance important. Il a également souligné qu’il s’agit du moment d'"accélérer et de percer", avec la plus grande détermination pour atteindre les objectifs fixés.

En dépit des pressions, le ministère des Finances reste ferme sur sa détermination à atteindre une croissance à deux chiffres, à maintenir la stabilité macroéconomique, et à maitriser l’inflation, tout en exhortant chaque secteur, chaque localité et chaque ministère à déployer tous les efforts pour parvenir à ces objectifs.

Pour insuffler cette force supplémentaire nécessaire à l'économie, le gouvernement mise sur une stratégie multidimensionnelle incluant une politique monétaire flexible, une orientation du crédit vers les secteurs prioritaires et une amélioration continue de l'environnement des affaires. L'accent est mis sur le déblocage intégral des investissements publics pour éviter toute congestion en fin d'année.

VNA/CVN