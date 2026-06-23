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Politique
Condoléances à Cuba suite au décès du vice-Premier ministre Ramiro Valdés Ménédez

À la nouvelle du décès du Commandeur de la Révolution et vice-Premier ministre cubain Ramiro Valdés Ménédez, le Premier ministre Lê Minh Hung a adressé, lundi 22 juin, ses condoléances à son homologue cubain Manuel Marrero Cruz, au gouvernement cubain ainsi qu’ à la famille du défunt.

>> Message de condoléances à la suite du décès de la princesse thaïlandaise Bajrakitiyabha

Le Commandeur de la Révolution et vice-Premier ministre cubain, Ramiro Valdés Ménédez. 
Photo : DSQ/CVN

À la nouvelle du décès du Commandeur de la Révolution et vice-Premier ministre cubain Ramiro Valdés Ménédez, le Premier ministre Lê Minh Hung a adressé, lundi 22 juin, ses condoléances à son homologue cubain Manuel Marrero Cruz, au gouvernement cubain ainsi qu’ à la famille du défunt.

Ramiro Valdés Ménédez est décédé le 21 juin à l'âge de 94 ans.

VNA/CVN

#Condoléances #Cuba #Ramiro Valdés Ménédez

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